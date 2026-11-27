Luiz Carlos Trabuco Cappi, ex-CEO do Bradesco e atual presidente do conselho da mesma instituição financeira, aceitou o convite de ser o presidente Lula em ser seu ministro da Fazenda.

A reação do mercado financeiro foi positiva. Após o anúncio, o dólar caiu e os juros futuros recuaram fortemente. O dólar na sexta feira (27) rondava R$5,53, enquanto a taxa pre com vencimento para 2032 passou de 15,30% para 14,12%.

O movimento do preço dos ativos mostra para Lula que o mercado não está contra o seu governo, querendo puni-lo. Pelo contrário, apenas age racionalmente perante o risco. Com Trabuco, os investidores se antecipam e incorporam no preço dos ativos uma menor incerteza relacionada à questão fiscal.

Se o ajuste fiscal vai prosperar é outra história. Por enquanto, o mercado está em lua de mel com o governo Lula. Mas a condução concreta da política econômica daqui em diante ditará se os juros e o dólar poderão cair mais, ou subirem novamente.

Tudo vai depender do quanto Lula blindará a equipe econômica e dará autonomia para Trabuco exercer seu trabalho.

Agora, o preço do dólar e o movimento dos juros não estão mais nas mãos de Trabuco, mas de Lula.