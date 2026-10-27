Por que Lula venceu?

Problema é que a campanha de Flávio não foi suficiente para vencer a máquina petista que explorou muito bem duas frentes.

O presidente Lula ganhou as eleições, revertendo uma situação muito improvável após o resultado do 1º turno. O favoritismo de Flávio Bolsonaro se transformou em praticamente mais de 10 milhões de votos para Lula no 2º turno.

Muitos analistas atribuem a vitória de Lula ao fraco desempenho da campanha de Flávio Bolsonaro. Culpam Pablo Marçal, Nikolas Ferreira e Lucas Pavanato. Nada disso. Flávio Bolsonaro fez uma boa campanha no 2º turno e teve bom desempenho nos debates, principalmente no segundo, da TV Globo. O problema é que a campanha de Flávio não foi suficiente para vencer a máquina petista que explorou muito bem duas frentes.

A primeira foi o medo. A campanha do PT difundiu uma série de fake news que, caso Flávio fosse eleito, haveria perda de bolsa família, BPC, aposentadoria e outros benefícios sociais. Além disso, houve a exploração do medo com a memória da pandemia e da tentativa de golpe envolvendo o seu pai.

Aliado ao medo, o presidente Lula usou a máquina pública para se reeleger como jamais um governante fez. Aumento e antecipação do bolsa família às vésperas da eleição – mesmo ferindo a Lei eleitoral e de Responsabilidade fiscal -, promessa de PIX de R$5.000 para microempresários, perdão de dívidas tributárias do MEI, isenção de IR para quem ganha R$5.000, fim da escala 6 por 1 de trabalho, além de R$300 bilhões em gastos públicos para conceder subsídios para estimular o consumo e segurar o preço da gasolina, certamente contribuíram para mudar o voto do eleitor.

Lula ganhou. Flávio perdeu, e as instituições e as contas públicas brasileiras foram as grandes derrotadas numa eleição marcada por mentiras, terrorismo eleitoral e populismo.