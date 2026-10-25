Aliados de Flávio classificam derrota como ‘completamente inesperada’ e relatam tensão no QG

Clima mudou quando 80% das urnas estavam apuradas e Lula já liderava; senador acompanhou resultado final em sala reservada com Tarcísio e Rogério Marinho

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, classificaram como “completamente inesperado” o resultado do segundo turno neste domingo (25). Segundo pessoas presentes no QG da campanha, em Brasília, o clima começou a ficar tenso quando cerca de 80% das urnas já estavam apuradas e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantinha a liderança na contagem dos votos.

Diante dos números, Flávio deixou a sala principal, onde um telão exibia a apuração, e seguiu para um espaço reservado. Ele foi acompanhado pelo coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL), e pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Os três acompanharam o resultado final reunidos por cerca de uma hora.

Antes disso, o senador já havia deixado a sala principal para rezar durante a apuração.

Entre os fatores citados por pessoas próximas para explicar a decepção com o resultado estão a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de prorrogar o encerramento da votação em alguns locais e a redução da abstenção entre os turnos. O índice passou de 21,08% no primeiro turno para 19,21% no segundo. O aumento da votação de Lula na região Nordeste também tem sido mencionado por aliados de Flávio nas conversas após o resultado.