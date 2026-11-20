Pelo menos quatro nomes estão no radar do governador; mais sete pastas seguem sem definição

A saída do atual secretário, Eleuses Paiva (PSD), já era conhecida e havia sido antecipada pela coluna

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou, até a manhã desta sexta-feira (20), 19 nomes para o secretariado do segundo mandato, que começa em janeiro de 2027. Ainda faltam oito definições, entre elas a da Secretaria da Saúde, uma das principais dúvidas na formação da nova equipe.

A saída do atual secretário, Eleuses Paiva (PSD), já era conhecida e havia sido antecipada pela coluna, em meio à perda de espaço do PSD na gestão estadual. Até o momento, pelo menos quatro nomes estão no páreo para assumir a pasta: Luiz Carlos Zamarco, secretário municipal da Saúde de São Paulo; Maurício Serpa, secretário adjunto da mesma pasta na capital; o médico David Uip, indicado pelo presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, em conversa com Tarcísio; e o diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás.

O nome de Kallás passou a circular nos bastidores após uma reunião com o governador no Palácio dos Bandeirantes, nesta quinta-feira (19), mas não a confirmação de que tenham tratado desse assunto. Segundo interlocutores, Tarcísio tem afirmado que pretende pesquisar e entrevistar os possíveis candidatos antes de tomar uma decisão, com o objetivo de escolher um perfil técnico para o comando da Saúde.

Outra indefinição é a Secretaria da Educação. Apesar da ausência de anúncio oficial, aliados do governador consideram alta a possibilidade de permanência de Renato Feder no cargo. A avaliação é semelhante em relação a Guilherme Afif Domingos, atual secretário de Projetos Estratégicos, cuja continuidade representaria a manutenção de um dos poucos espaços do PSD no segundo mandato.

Já na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, há expectativa de mudança no comando, embora ainda não exista uma definição anunciada. Também seguem pendentes os anúncios para as áreas de Esportes, Turismo e Viagens e Políticas para a Mulher. O governo ainda não divulgou a definição para a Controladoria-Geral do Estado.

Dos 19 nomes confirmados até agora, 12 já participaram do primeiro mandato de Tarcísio. Entre eles estão Natália Resende e Rafael Benini, que permanecerão no governo à frente de pastas reestruturadas, como mostrou a coluna.