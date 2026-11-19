Divergências sobre apoio à reeleição de Hugo Motta dividem a bancada; ala ideológica acredita que partido pode manter protagonismo sem cargos

Deputados do PL veem nas recentes movimentações da ala mais bolsonarista do partido uma tentativa de pressionar a bancada a abandonar o apoio à reeleição de Hugo Motta (Republicanos) para a Presidência da Câmara dos Deputados, mas não acreditam que os parlamentares vão chegar “às vias de fato”.

Entre os movimentos citados estão as declarações do deputado Nikolas Ferreira, que ameaçou sair do partido, e do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, que sinalizou a possibilidade de deixar o comando da bancada. Aliados ouvidos pela coluna avaliam que as ameaças fazem parte de uma estratégia de pressão e não devem se concretizar.

Segundo deputados do PL, o posicionamento favorável à reeleição de Hugo Motta por parte de integrantes da legenda surpreendeu a ala mais ideológica do partido. Até o momento, apenas 36 parlamentares do PL declararam abertamente o voto, o que tem sido lido como predileção por Motta.

Nos bastidores, esse grupo mais ideológico afirma compreender os argumentos da ala considerada pragmática, mas discorda da necessidade de apoiar o atual presidente da Câmara para garantir espaço político.

Na avaliação da ala mais ideológica, o apoio de parte da legenda à reeleição está relacionado principalmente à busca por governabilidade e à viabilidade política do partido para as eleições municipais de 2028.

Esse grupo, no entanto, defende que o PL pode ampliar seu protagonismo como oposição mesmo sem ocupar cargos na Mesa Diretora ou comandar comissões consideradas importantes na Câmara.

Para esses parlamentares, a prioridade deve ser manter o alinhamento com o eleitorado. “Isso é o que não podemos perder”, afirmou uma fonte ouvida pela coluna.