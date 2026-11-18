Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a anunciada secretária afirmou que pasta foi criada com base em modelos internacionais e evitou discutir possíveis candidaturas em 2028 e 2030

Anunciada nesta quarta-feira (18) como titular da nova Secretaria de Planejamento, Orçamento e Investimentos de São Paulo, Natália Resende afirmou que nunca foi um plano assumir a Casa Civil do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em entrevista exclusiva à coluna, a secretária afastou conversas sobre 2028 ou 2030 e disse que o objetivo é tirar o plano de governo de Tarcísio do papel.

“Nunca foi o plano [estar na Casa Civil]. A gente sempre, desde o plano de governo, tem pensado nessa estrutura robusta, que engloba três áreas e que olha para o todo, desde o planejamento até o investimento, para entregar qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

Segundo Natália, a decisão de criar a secretaria foi resultado de estudos sobre modelos adotados em outros países. “Foi uma decisão baseada em muito estudo internacional e boas práticas. É um modelo inédito, com arcabouço muito estudado e que entendemos ser o melhor para dar um salto”, disse.

De saída da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália afirmou ter o sentimento de missão cumprida na antiga pasta e estar preparada para os novos desafios. Questionada pela Jovem Pan sobre especulações envolvendo uma possível candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2028 ou até mesmo à sucessão de Tarcísio em 2030, não discutiu planos eleitorais.

“É uma responsabilidade ainda maior que nosso governador me pediu para tocar e eu prontamente aceitei porque sabemos que vai fazer diferença e conseguir ajudar. E é isso que está na minha cabeça agora, foco 100%. Sou técnica, servidora pública de carreira e estou aqui para servir, fazer o melhor, entregar e cumprir o plano do governador”, declarou.

A secretária afirmou que a nova estrutura deverá potencializar a entrega de obras, uma das marcas do primeiro mandato de Tarcísio. Entre as prioridades estão projetos previstos no plano de governo, como estradas vicinais, melhorias em rodovias, o Trem Intercidades Campinas e o túnel Santos-Guarujá. Natália também apontou espaço para novos projetos, incluindo investimentos na construção de escolas, e lembrou que o plano de governo prevê R$ 500 bilhões em obras nos próximos quatro anos.

“Essa secretaria foi feita para olhar o ciclo que começa no planejamento, vai para o orçamento, como eu aloco os recursos para tirar do papel o plano de governo, e olha os investimentos, obras. Então é muito pensar nas obras para as pessoas. Cada vez mais entregar com estrutura robusta para maximizar eficiência”, afirmou.

A entrevista completa estará nas plataformas da Jovem Pan.