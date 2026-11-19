Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), avaliam que o adiamento da decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a recomendação de caducidade do contrato da Enel São Paulo pode favorecer o encerramento da concessão da empresa. O cálculo feito por pessoas próximas ao prefeito considera o prazo de 60 dias que o diretor-geral da agência, Sandoval Feitosa, tem para apresentar seu voto.

Com isso, a definição poderia ficar apenas para o próximo ano, quando um novo ministro poderá ter assumido o Ministério de Minas e Energia. Na avaliação desses interlocutores, uma eventual troca no comando da pasta poderia facilitar e acelerar o processo de caducidade.

O atual ministro, Alexandre Silveira, ficou conhecido na gestão paulista por se posicionar contra o encerramento do contrato da Enel e chegou a acusar Nunes e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de fazerem uso político da questão.

Não há, no entanto, definição para Silveira: próximo do presidente Lula (PT), ele chegou a abrir mão de concorrer em 2026 para seguir na pasta a pedido do presidente. Aliados, no entanto, criticaram a coordenação e postura dele especialmente no primeiro turno, em que administrava a campanha do petista em Minas Gerais. No segundo turno, porém, chegou a se licenciar uma semana do cargo para se dedicar ao pleito.

Por outro lado, integrantes do grupo político do prefeito demonstram preocupação e incerteza com a possibilidade do adiamento, já que a caducidade não seria recomendada antes do período de maior incidência de chuvas fortes. Dezembro e janeiro são meses em que novos temporais podem provocar problemas na rede elétrica e deixar consumidores sem energia. “Se for pensar assim, o problema pode cair no colo do Feitosa”, avaliou uma fonte ouvida pela coluna.

Na terça-feira (17), a diretoria da Aneel formou maioria para recomendar ao Ministério de Minas e Energia o encerramento antecipado da concessão da Enel São Paulo. Dos cinco integrantes do colegiado, quatro votaram a favor da medida: Gentil Nogueira de Sá Júnior, Willamy Moreira Frota, Agnes Maria de Aragão da Costa e Ludimila Lima da Silva. Sandoval Feitosa foi o único que não apresentou voto nesta etapa do julgamento, após pedir o adiamento da decisão.

Apesar disso, mesmo que a recomendação seja confirmada ao fim da votação, caberá ao Ministério de Minas e Energia decidir sobre a eventual extinção da concessão. Até que haja uma decisão, a Enel continuará operando normalmente, sem alterações no contrato de concessão.