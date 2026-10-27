Aliados negam intenção de fuga de Flávio, mas não conseguem contato

Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado na disputa pela Presidência da República, negaram nesta terça-feira (27) que ele tenha expressado intenção de deixar o Brasil ou planejado uma fuga do país. Em conversa com a coluna, interlocutores afirmaram, no entanto, que ainda não conseguiram contato com o senador ao longo do dia.

Segundo uma pessoa próxima, seguranças na porta da casa de Flavio, em Brasília, estão no local desde as 7h e relataram “não terem visto movimentação”. O aliado, no entanto, relatou que está “estranhando” a informação. Outra pessoa ligado ao parlamentar disse que “não nega, mas também não confirma” a possibilidade de que Flavio tenha deixado o país.

Para uma ala importante de pessoas próximas, não entanto, a a possibilidade de fuga “nunca foi cogitada”. Eles disseram que acreditam que a história seja falsa.

“Estivemos com ele ainda ontem. Nenhuma intenção de sair do país”, disse uma pessoa extremamente ativa na campanha do parlamentar ao Planalto. “Isso nunca foi cogitado”, destacou outra.

Uma outra fonte, que faz parte do círculo mais próximo de Flávio, disse que “não estou sabendo de nada”. A mesma resposta foi repetida por pelo menos outros cinco aliados.

Segundo apuração da Jovem Pan, a Polícia Federal (PF) acionou autoridades argentinas para verificar se Flávio deixou o Brasil pela fronteira com o país vizinho. A corporação apura informações de que o senador teria embarcado em um avião particular com destino final aos Estados Unidos. Até o momento, não há registro de passagem do parlamentar por postos regulares de controle migratório brasileiros.