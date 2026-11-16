Aliados de Nunes descartam afastamento de Mello Araújo; vice recusou 75 agendas em 2026

Prefeitura aposta em perda de credibilidade do vice após denúncias; levantamento obtido pela coluna mostra recusas a compromissos, incluindo nove com Tarcísio de Freitas

Aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), descartam, nos bastidores, qualquer possibilidade de afastamento do vice-prefeito, Coronel Mello Araújo (PL), do cargo. Apesar dos recentes desentendimentos, a orientação dentro da Prefeitura é manter o “sangue frio” e aguardar os desdobramentos das denúncias feitas pelo vice.

Há quem avalie que as acusações apresentadas por Mello Araújo acabarão se mostrando falsas e que, nesse cenário, ele poderia até responder por denunciação caluniosa. Pessoas próximas de Nunes, no entanto, negam qualquer intenção de tomar medidas nesse sentido.

Nos bastidores, aliados têm repetido uma declaração feita pelo próprio prefeito durante agenda pública na sexta-feira (13): “A maior punição vai ser a perda de credibilidade”.

Um documento obtido pela coluna revela o distanciamento de Mello Araújo da gestão municipal. Segundo o levantamento, o vice-prefeito recusou 75 agendas da Prefeitura ao longo de 2026, entre inaugurações, entregas de obras, visitas a equipamentos públicos, reuniões de governo e encontros com lideranças regionais.

Entre os compromissos recusados, nove incluíam a participação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Uma pessoa próxima de Nunes afirmou, ainda, que Mello Araújo não compareceu a “nenhuma agenda de secretariado em 2026”.

Procurado pela coluna, o vice-prefeito contestou a interpretação dos dados e afirmou que costuma receber os convites em cima da hora, o que dificultaria sua participação.

“Sempre sou avisado por último. Geralmente, avisam em cima da hora, justamente para não dar para ir. Avisam à noite chamando para ir de manhã. Tenho agendas pré-agendadas com as pessoas. Pessoas que agendaram há tempos, não é justo desmarcar em cima da hora”, afirmou.

De acordo com o documento obtido pela coluna, cerca de 60% dos convites foram formalizados no dia anterior aos compromissos. Integrantes da gestão municipal consultados pela reportagem, no entanto, classificaram a antecedência como uma prática comum na Prefeitura.