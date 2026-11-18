Tarcísio decide criar Secretaria de Planejamento com Natália Resende e concentrar Infraestrutura com Benini
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), decidiu criar a Secretaria de Planejamento, que será comandada por Natália Resende, ex-secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. A definição faz parte da reorganização da estrutura do governo estadual. A coluna apurou que a gestão deve divulgar a mudança oficialmente em breve.
Considerada uma das principais integrantes do primeiro escalão de Tarcísio, Natália ficará responsável pela nova pasta, enquanto Rafael Benini, ex-secretário de Parcerias e Investimentos, assumirá a Secretaria de Infraestrutura.
A pasta comandada por Benini concentrará estruturas que atualmente estão distribuídas em diferentes áreas do governo, reunindo a própria Parcerias e Investimentos (SPI), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM).
Já na Fazenda, o atual secretário executivo da pasta, Rogerio Campos, deve assumir o posto, com a saída de Samuel Kinoshita. Na secretaria de Meio Ambiente, Thomaz Toledo vai assumir o cargo.
*Matéria em atualização
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