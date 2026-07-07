Após se reunir com equipe de campanha, Tarcísio reforça foco em entregas do governo

Governador se reuniu com integrantes da campanha e com o marqueteiro Pablo Nobel para discutir prioridades, comunicação e propostas para públicos específicos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), iniciou as reuniões para definir a estratégia da campanha à reeleição. Como a coluna havia antecipado, ele reservou esta semana para discutir os próximos passos da disputa eleitoral e, nesta segunda-feira (6), se reuniu com integrantes da equipe de campanha e com o marqueteiro Pablo Nobel no Palácio dos Bandeirantes.

Como a coluna mostrou, a avaliação do entorno do governador é de que a campanha não deve ser baseada em ataques ao adversário, Fernando Haddad (PT). Um interlocutor comentou que o objetivo é “falar de coisa boa” e fazer campanha propositiva. Há um entendimento de que o eleitor está cansado da briga e polarização política.

A orientação é construir a imagem de um governador resolutivo: que entregou obras, retomou projetos paralisados e iniciou ações consideradas estruturantes para o estado. A avaliação interna é de que Tarcísio de Freitas deve reforçar a imagem de um “governador que resolve” e que enfrenta problemas da administração pública.

Projetos já entregues, como a Tabela SUS Paulista, devem ser desmembrados e explicados, ganhando destaque, assim como a entrega de projetos de infraestrutura e habitação, por exemplo.

A campanha também pretende detalhar as entregas da gestão e destacar obras concluídas que estavam travadas de governos anteriores, a exemplo do monotrilho e da linha 6-Laranja do Metrô. Projetos com impacto de longo prazo, a exemplo do túnel Santos Guarujá e novo centro administrativo também terão espaço, sendo exploradas como “o legado que Tarcísio pretende deixar”.

Segundo interlocutores, a estratégia é apresentar um balanço do governo e concentrar a comunicação em propostas. A equipe também começou a discutir propostas voltadas a públicos específicos. Entre os temas em elaboração estão políticas públicas direcionadas a mulheres, jovens e idosos.

Vale lembrar que segue a estratégia de concentrar esforços na capital paulista e na região metropolitana, áreas consideradas prioritárias pela campanha, mas que Tarcísio deve começar segunda rodada de agendas, com visitas técnicas, pelo interior, explorando lideranças regionais.

Apesar de trackings internos e pesquisas de intenção de voto indicarem um cenário favorável, inclusive com possibilidade de vitória no primeiro turno, integrantes da campanha afirmam que esse não será o eixo da comunicação eleitoral.