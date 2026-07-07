JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Morning Show | 10h00 - 12h00
Beatriz Manfredini

Após se reunir com equipe de campanha, Tarcísio reforça foco em entregas do governo

Governador se reuniu com integrantes da campanha e com o marqueteiro Pablo Nobel para discutir prioridades, comunicação e propostas para públicos específicos
Beatriz Manfredini

Beatriz Manfredini

Tarcísio de Freitas participa de inauguração de estação da Washington Luís
Tarcísio de Freitas participa de inauguração de estação da linha ouro João Valério/Governo do Estado SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), iniciou as reuniões para definir a estratégia da campanha à reeleição. Como a coluna havia antecipado, ele reservou esta semana para discutir os próximos passos da disputa eleitoral e, nesta segunda-feira (6), se reuniu com integrantes da equipe de campanha e com o marqueteiro Pablo Nobel no Palácio dos Bandeirantes.

Como a coluna mostrou, a avaliação do entorno do governador é de que a campanha não deve ser baseada em ataques ao adversário, Fernando Haddad (PT). Um interlocutor comentou que o objetivo é “falar de coisa boa” e fazer campanha propositiva. Há um entendimento de que o eleitor está cansado da briga e polarização política.

A orientação é construir a imagem de um governador resolutivo: que entregou obras, retomou projetos paralisados e iniciou ações consideradas estruturantes para o estado. A avaliação interna é de que Tarcísio de Freitas deve reforçar a imagem de um “governador que resolve” e que enfrenta problemas da administração pública.

Projetos já entregues, como a Tabela SUS Paulista, devem ser desmembrados e explicados, ganhando destaque, assim como a entrega de projetos de infraestrutura e habitação, por exemplo.

A campanha também pretende detalhar as entregas da gestão e destacar obras concluídas que estavam travadas de governos anteriores, a exemplo do monotrilho e da linha 6-Laranja do Metrô. Projetos com impacto de longo prazo, a exemplo do túnel Santos Guarujá e novo centro administrativo também terão espaço, sendo exploradas como “o legado que Tarcísio pretende deixar”.

Segundo interlocutores, a estratégia é apresentar um balanço do governo e concentrar a comunicação em propostas. A equipe também começou a discutir propostas voltadas a públicos específicos. Entre os temas em elaboração estão políticas públicas direcionadas a mulheres, jovens e idosos.

Vale lembrar que segue a estratégia de concentrar esforços na capital paulista e na região metropolitana, áreas consideradas prioritárias pela campanha, mas que Tarcísio deve começar segunda rodada de agendas, com visitas técnicas, pelo interior, explorando lideranças regionais.

Apesar de trackings internos e pesquisas de intenção de voto indicarem um cenário favorável, inclusive com possibilidade de vitória no primeiro turno, integrantes da campanha afirmam que esse não será o eixo da comunicação eleitoral.

Assuntos