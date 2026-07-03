Com fim de entregas, Tarcísio dedica próxima semana à campanha e prepara agenda de visitas a obras pelo estado

Após uma semana marcada por entregas de obras e com o início das restrições impostas pela legislação eleitoral no próximo sábado (4), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve concentrar a agenda da próxima semana em um mergulho na campanha à reeleição. Na previsão, há expectativa de reunião com o marqueteiro, discussões sobre o plano de governo e organização de agendas e calendário de atividades para os próximos meses.

A expectativa é que o governador cumpra uma agenda predominantemente interna, com reuniões ao longo da semana. Até o momento, no entanto, os compromissos ainda não foram formalizados. Segundo interlocutores, a semana é considerada estratégica.

Entre os encontros previstos está, por exemplo, uma reunião com secretários estaduais para acompanhar o andamento de obras e programas em execução. A partir desse levantamento, Tarcísio de Freitas deve definir um calendário de visitas a empreendimentos em diferentes regiões do estado.

A previsão é que o primeiro roteiro contemple obras no interior paulista, como barragens, pontes, escolas do programa de Parceria Público-Privada (PPP), rodovias e empreendimentos habitacionais que seguem em execução.

A estratégia política para as próximas semanas também prevê o início de encontros regionais com vereadores e lideranças locais. Pessoas próximas relatam que a campanha tem ampliado a mobilização de vereadores no interior por entender que eles possuem maior capacidade de atuação direta junto ao eleitorado – mais ainda que os prefeitos, grupo no qual Tarcísio investiu bastante nos últimos dois meses.

Depois dessa etapa, o foco deve voltar para a capital paulista. Interlocutores articulam novas agendas conjuntas entre Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes (MDB). A ideia é que o prefeito também reforce, em compromissos próprios, a importância da parceria entre Estado e Prefeitura. Como mostrou a coluna, Nunes chegou a desmarcar uma viagem internacional para ajudar Tarcísio na cidade. Um auxiliar relatou que o governador tem “gostado” das atividades na capital, e vê potencial para driblar o desempenho do opositor, Fernando Haddad (PT), assim como na região metropolitana.

No campo eleitoral, o governador também deve manter conversas com o marqueteiro da campanha. Nos bastidores, as conversas com Pablo Nobel são recorrentes, mas há uma expectativa de nova conversa, que pode ocorrer na segunda ou na terça-feira, mas ainda não tem data definida.