Ato na Paulista anima Flávio e aliados já esperam virada nas pesquisas

Aliados do senador e candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL), comemoraram o resultado da manifestação de 7 de Setembro realizada na Avenida Paulista, nesta segunda-feira. Interlocutores afirmam que Flávio deixou o local “muito feliz” e “satisfeito”, enquanto grupos internos no WhatsApp também refletiam a empolgação da equipe ao fim do dia.

Para uma pessoa próxima ao senador, o evento fez com que o grupo político “marcasse uma posição”. A avaliação entre aliados é de que o momento não poderia ser melhor para a campanha. Na esteira da crise envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e Daniel Vorcaro, Flávio já vinha apresentando uma trajetória de crescimento.

Agora, a leitura interna é de que o ato pode ter dado um impulso importante à candidatura. A estratégia de associar o presidente Lula (PT) a Moraes, inclusive, foi considerada um acerto.

Como a coluna vinha mostrando, havia, internamente, receio de que o público na Avenida Paulista fosse insuficiente para representar a “virada” esperada pela campanha. Por isso, integrantes do alto escalão da equipe passaram a atuar para ampliar o número de participantes. Para a campanha, a estratégia funcionou.

O ato reuniu entre 28,5 mil e 32 mil pessoas, segundo estimativa do Monitor do Debate Político, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento da Universidade de São Paulo (Cebrap/USP) e da ONG More in Common. O número ficou abaixo dos 42,2 mil participantes registrados na manifestação em defesa da anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, realizada em São Paulo em 7 de setembro de 2025. Ainda assim, o resultado foi considerado satisfatório pelos aliados de Flávio.

A manifestação também fez com que auxiliares renovassem a expectativa de aguardar uma virada nas pesquisas em breve. A Jovem Pan já vem acompanhando esse movimento internamente: trackings e levantamentos realizados pela campanha têm mostrado vantagem de dois pontos para Flávio no cenário geral. Quando o recorte considera apenas o Estado de São Paulo, a vantagem chega a sete pontos.

A avaliação, agora, é de que o resultado do 7 de Setembro pode reforçar esse movimento e aumentar uma mudança nos levantamentos eleitorais. O resultado da pesquisa Quaest desta segunda (7), em que Flavio e Lula estão empatados em segundo turno, inclusive, reforçou a tese.