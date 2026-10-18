Campanha de Flávio faz jantar após debate e celebra desempenho do senador: ‘Irritou Lula’
A equipe do senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência, decidiu sair para jantar neste domingo (18) para comemorar o desempenho dele no debate promovido pela TV Bandeirantes em parceria com a Jovem Pan.
Segundo fontes da campanha ouvidas pela coluna, Flávio cumpriu o que era esperado e treinado pela equipe: manteve a postura moderada, não se exaltou em nenhum momento e conseguiu irritar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na avaliação dos aliados.
Auxiliares do senador consideram que a reação de Lula e de integrantes de sua equipe reforçou a avaliação positiva sobre a participação de Flávio. Como mostrou a Jovem Pan, membros da campanha petista questionaram as regras do confronto durante o evento. Outro ponto considerado acertado pela equipe do PL foi a presença de Flávio nos enquadramentos de câmera de Lula, estratégia que, na avaliação dos aliados, ajudou a marcar o embate.
Entre os aspectos positivos destacados pela campanha também está o fato de Flávio ter conseguido detalhar propostas, especialmente nas áreas de segurança pública e prosperidade. A avaliação interna é que Lula não apresentou fatos novos durante o debate e tentou conquistar eleitores por meio do discurso do “medo” dos Bolsonaro.
Como mostrou a coluna, havia preocupação interna com a possibilidade de Flávio ficar nervoso durante o confronto, já que o senador tem pouca experiência em debates. Após a participação, porém, uma pessoa próxima a ele disse estar “orgulhosa” do desempenho.
A avaliação dos aliados é que Flávio conseguiu seguir a estratégia traçada para o encontro, evitando momentos de exaltação e mantendo o tom que a campanha pretendia apresentar ao eleitorado no segundo turno.
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