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Beatriz Manfredini

Direita aguarda desfecho de fuga de Flávio Bolsonaro para reorganizar oposição

Aliados esperavam discutir estratégias após derrota eleitoral, mas dizem que saída do senador do país mudou os planos e paralisou articulações em diferentes níveis
Beatriz Manfredini

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FLAVIO BOLSONARO - ENCONTRO DO ASSOCIATIVISMO
Flávio Bolsonaro ANDERSON ROMÃO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A direita brasileira aguarda um desfecho para a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do país antes de definir os próximos passos políticos. É o que têm relatado à coluna autoridades, aliados e pessoas próximas ao parlamentar.

Surpreendidos com os últimos acontecimentos, interlocutores afirmam que esperam a chegada de Flávio aos Estados Unidos, um pronunciamento ou a retomada de contato com o senador para decidir como o grupo deve se organizar daqui para frente. Até mesmo possíveis novas lideranças a nível nacional, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), estão em “stand-by” para não entrar em rota de colisão com o bolsonarismo.

Após a derrota na eleição presidencial, a expectativa era que aliados se reunissem ao longo da semana para discutir estratégias de oposição e organizar pautas em diferentes níveis. No Congresso Nacional, a direita pretendia definir como atuar diante da nova configuração política, enquanto governadores e deputados estaduais também aguardavam conversas para tratar de decisões que vão da composição de secretariados à escolha de lideranças nas Assembleias Legislativas.

“Mexeu com tudo”, confidenciou à coluna um parlamentar eleito pela direita. Segundo ele, o “caminho natural” seria concentrar os esforços no questionamento à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que prorrogou o horário de votação, e usar o episódio para reorganizar a oposição.

“Era para termos focado no questionamento sobre a decisão do Cristiano Zanin e a prorrogação da votação e pronto. Já era uma pauta condizente com a nossa, decisões monocráticas ou erradas do Supremo. E usaríamos para reorganizar e seguir em frente”, afirmou.

Nos bastidores, muitos querem aguardar os próximos passos para não parecerem “traidores” de Flávio ou do bolsonarismo – já que entendem que podem sair prejudicados se forem taxados dessa forma.

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