Flávio deixa debate às pressas e de carona com Tarcísio após ameaça envolvendo carro da equipe

Segundo integrantes da campanha do, polícia do Senado recebeu relatório de inteligência sobre suposta tentativa de atentado contra o senador; GATE isolou área e evacuou presentes para averiguação

O senador e candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, deixou rapidamente o debate promovido pela TV Bandeirantes em parceria com a Jovem Pan na noite deste domingo (18), sem falar com a imprensa, após uma ameaça de bomba envolvendo um carro da equipe. Flávio saiu do local de carona no veículo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo integrantes da campanha do senador, ainda durante o programa, a Polícia do Senado, responsável pela segurança de Flávio, recebeu um relatório de inteligência que apontava uma suposta tentativa de atentado contra ele. A possível bomba estaria no carro que deixou Flávio no estacionamento do local e, posteriormente, o levaria embora.

A partir do recebimento das informações, foram iniciados os procedimentos de segurança. A Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram acionados. Dois cães farejadores, em verificações separadas, foram posicionados ao lado do veículo e identificaram um possível odor de material explosivo.

Na sequência, o GATE iniciou o isolamento da área e a evacuação das pessoas presentes, incluindo profissionais de imprensa, para permitir a verificação do veículo e do local.

A campanha aguarda novas informações sobre a ocorrência. A reportagem será atualizada.