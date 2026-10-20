Marçal orienta influenciadores pró-Flávio a evitarem críticas a Lula e ao STF, mas focarem em problemas do país

Encontro com o candidato do PL reuniu cerca de 300 pessoas e teve gravação de conteúdos para a internet; ex-coach também pediu que participantes compartilhem vídeo de Nikolas Ferreira sobre o Nordeste

O senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), participou, nesta terça-feira (20), de um encontro com influenciadores liderado por Pablo Marçal fora da agenda oficial de campanha. A reunião contou com cerca de 300 pessoas, especialmente influenciadores “pequenos”, com menos de 1 milhão de seguidores, e teve como objetivo alinhar o discurso desse grupo com a campanha de Flávio, além de produzir conteúdos para as redes sociais.

Assim, além da gravação de vídeos, Marçal deu orientações aos participantes. Ele pediu que, nessa reta final, os influenciadores evitassem críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao Supremo Tribunal Federal (STF). “A partir do marco zero, nós não falaremos mal de Lula. Eu não vou tocar mais no nome dele em quatro dias”, disse Marçal. Como mostrou a coluna, a recomendação de reduzir as críticas à Suprema Corte já havia sido antecipada.

Segundo Marçal, criticar o STF neste momento é “anti estratégico”, e a comunicação deve concentrar esforços em outros temas. “O PT é melhor que a gente, porque vende uma ideia pela esperança ou pelo prazer”, afirmou aos presentes.

A orientação, segundo o que foi apresentado por Marçal, é “desmistificar” essa percepção e destacar problemas reais da população que, na avaliação do grupo, não foram resolvidos pela atual gestão.

Na mesma linha, Marçal pediu que os influenciadores compartilhassem um vídeo publicado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) também nesta terça sobre o Nordeste, região em que Lula tem maior força eleitoral. A peça reúne depoimentos de moradores que relatam expectativas não atendidas. “Eu passei a vida inteira ouvindo Lula dizer que a nossa vida ia mudar. Eu envelheci e ainda estou esperando muita coisa chegar”, diz uma mulher que se identifica como moradora da Bahia.

Ao final do encontro, Marçal também orientou os participantes a não publicarem imagens que supostamente mostrariam pessoas consumindo drogas durante o ato pró-Lula na Avenida Paulista. Citando a Meta, empresa responsável por plataformas como Instagram e Facebook, ele afirmou que quem compartilhasse o conteúdo poderia ser multado, sob a alegação de que as imagens não seriam verdadeiras.

Além dos influenciadores e de Flávio, o encontro organizado por Marçal contou com a presença dos senadores eleitos Guilherme Derrite (PP) e Deltan Dallagnol (NOVO), da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques e dos deputados estaduais eleitos Lucas Bove (PL) e Eduarda Campopiano (PL).