Os planos de Tarcísio para a Secretaria de Governo durante a campanha em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não pretende fazer mudanças na Secretaria de Governo e Relações Institucionais durante o período da campanha à reeleição. A pasta é atualmente comandada pelo presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.

Segundo interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, caso Roberto Carneiro deixe o cargo para atuar diretamente na campanha do governador, possibilidade considerada provável por pessoas próximas, a intenção é manter o atual secretário-executivo, Marcelo de Oliveira, no comando da pasta de forma interina. Carneiro já tem colaborado com a pré-campanha, encabeçando, por exemplo, a convenção conjunta em São Paulo.

A previsão é que, em caso de reeleição de Tarcísio de Freitas, Roberto Carneiro retorne à secretaria. No entorno do governador, a avaliação é que o atual titular da pasta tem desempenhado o papel esperado desde que assumiu o cargo, em março deste ano. Fontes relatam que o clima entre a gestão e políticos e lideranças melhorou muito desde a troca, com mais atenção a essas pessoas e maior número de acordos fechados.

A secretaria era ocupada, desde o início da gestão, por Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. A saída dele ocorreu em meio a um período de desgaste na relação com Tarcísio.

Nos bastidores, integrantes do governo afirmavam que Kassab utilizava a estrutura da secretaria para ampliar a presença do PSD em municípios paulistas, para além do problema com a vaga de vice, almejada por Kassab. O governador, no entanto, decidiu manter Felício Ramuth, que acabou deixando o PSD e se filiando ao MDB.

Apesar das divergências, os dois retomaram o diálogo recentemente. Como a coluna antecipou, Tarcísio de Freitas participará da convenção do PSD, em São Paulo, para formalizar a aliança da legenda à sua candidatura à reeleição no estado.