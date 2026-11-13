Pesquisas de grupo de Nunes já apontam perfil de sucessor para 2028

Pesquisas qualitativas realizadas por aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), já começaram a indicar o perfil de um possível sucessor para a eleição municipal de 2028. Segundo interlocutores ouvidos pela coluna, os primeiros resultados apontam que o eleitorado da capital paulista deseja um candidato jovem, que represente renovação, mas também dê continuidade à atual gestão.

Nesse cenário, o grupo político de Nunes avalia quatro nomes, como a Jovem Pan já mostrou: Fabrício Cobra, secretário de Subprefeituras; Sidney Cruz, ex-secretário de Habitação e deputado federal eleito; Pedro Fernandes, diretor-presidente da SP-Urbanismo; e Enrico Misasi, ex-secretário da Casa Civil e também deputado federal eleito.

Entre os possíveis sucessores, no entanto, Pedro Fernandes tem ganhado destaque aos olhos do prefeito nas últimas semanas, segundo fontes próximas à gestão municipal. Nesta sexta-feira (13), durante um evento, inclusive, Nunes fez diversos elogios ao diretor-presidente da SP-Urbanismo.

O prefeito destacou que a proposta do “Bonde São Paulo”, apresentada na ocasião, partiu de Fernandes. Nunes também ressaltou a parceria entre os dois, que trabalham juntos desde 2012 em projetos como a implementação do transporte hidroviário da capital, o Aquático SP.

Outro nome que chegou a ser cogitado para a sucessão foi o do secretário de Governo, Edson Aparecido. Segundo interlocutores, no entanto, ele já comunicou ao prefeito que não pretende disputar a eleição.

Vale destacar que o nome do vice, Mello Araújo (PL), que nunca chegou a ser realmente cotado, está cada vez mais fora do escopo. Recentemente, o indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro ao cargo protagonizou mais um desgaste que tem irritado Nunes e aliados.