Tarcísio e Nunes não conversaram sobre nomeação de Salles

Decisão de nomear ex-ministro para a Secretaria de Justiça incomoda entorno do prefeito, que não vê aproximação com Salles com bons olhos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), não conversaram sobre a decisão de nomear o ex-ministro Ricardo Salles (Novo) para a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado. Segundo interlocutores, o assunto teria sido evitado justamente para impedir possíveis desentendimentos.

Ainda nesta quarta-feira (11), a escolha de Tarcísio por Salles – que agora é oficial e tinha sido adiantada pela Jovem Pan, pegou integrantes da Prefeitura de São Paulo de surpresa. Alguns, que já tinham manifestado que não esperavam a escolha, relataram que “ainda estão sem acreditar” na oficialização da decisão.

Como mostrou a coluna com exclusividade em outubro, os integrantes do entorno de Nunes não veem com bons olhos a aproximação do ex-ministro com o governo estadual.

Tarcísio e Nunes costumam conversar sobre diferentes decisões das duas administrações, tanto na Prefeitura quanto no governo do Estado. Um exemplo é a possibilidade de o governador escolher nomes da atual gestão municipal para comandar a Secretaria Estadual da Saúde. Como a Jovem Pan vem mostrando, estão entre os cotados o secretário municipal da pasta, Luiz Carlos Zamarco, e o adjunto, Maurício Serpa.

No caso de Salles, pessoas próximas ao governador avaliam que a escolha foi um gesto de gratidão. Embora a nomeação não tenha sido negociada quando Tarcísio pediu ao ex-ministro que retirasse sua candidatura ao Senado, interlocutores afirmam que o governador costuma reconhecer quem esteve ao seu lado ou o ajudou em algum momento. Nos bastidores do Palácio dos Bandeirantes, essa postura é associada à forma como Tarcísio se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem costuma demonstrar gratidão pelo apoio recebido.

Vale dizer que Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública do Estado e senador eleito pela chapa de Tarcísio teve forte influência nas definições. Foi ele quem ajudou a reconstruir a ponte entre Salles e Tarcísio, que tiveram desavenças no passado.