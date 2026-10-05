JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Pânico | 12h00 - 14h00
Bruno Pinheiro

Autor de projeto sobre Nossa Senhora, Victório Galli não se elege em MT

Galli voltou ao noticiário nacional na reta final da campanha por causa de um projeto apresentado por ele em 2007, quando exercia mandato na Câmara
Bruno Pinheiro

Bruno Pinheiro

Victório Galli
Victório Galli Divulgação

O ex-deputado federal Victório Galli (PP) recebeu 12.454 votos na eleição para a Câmara dos Deputados por Mato Grosso e não conseguiu uma das vagas do estado. Com o resultado, ficou na condição de suplente.

Galli voltou ao noticiário nacional na reta final da campanha por causa de um projeto apresentado por ele em 2007, quando exercia mandato na Câmara. A proposta alterava a referência a Nossa Senhora Aparecida de “Padroeira do Brasil” para “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. O texto foi rejeitado e arquivado em 2008.

Quase duas décadas depois, o tema ressurgiu no debate eleitoral em meio à circulação de conteúdos que associavam Flávio Bolsonaro à retirada do título da santa. Galli não era apenas citado no episódio: era o autor da proposta original que serviu de referência para a controvérsia.

Nas urnas, porém, o ex-deputado não conseguiu retornar à Câmara. Candidato pelo PP, ele terminou a disputa com 12.454 votos e ficou como suplente por Mato Grosso.

Assuntos

continue lendo

Eleitores votando no Colégio Miguel de Cervantes, na zona sul de São Paulo Política Nem os de casa: sete candidatos terminam eleição sem receber votos Candidatos a deputado estadual em cinco estados não tiveram nenhum voto computado no primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
  1. ‘Bolsonaro da Shopee’ tem 2.142 votos e fica fora da Câmara por MT Bruno Pinheiro · há 2 horas
  2. Janones chama Cleitinho de ‘esquerda popular’ após vitória em Minas Bruno Pinheiro · há 5 horas
  3. Nunes Marques suspende decisão e mantém Deltan na disputa ao Senado Bruno Pinheiro · há 1 dia
  4. Deltan aciona Fux para barrar decisão de Dino sobre votos no dia da eleição Bruno Pinheiro · há 1 dia