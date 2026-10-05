Autor de projeto sobre Nossa Senhora, Victório Galli não se elege em MT
O ex-deputado federal Victório Galli (PP) recebeu 12.454 votos na eleição para a Câmara dos Deputados por Mato Grosso e não conseguiu uma das vagas do estado. Com o resultado, ficou na condição de suplente.
Galli voltou ao noticiário nacional na reta final da campanha por causa de um projeto apresentado por ele em 2007, quando exercia mandato na Câmara. A proposta alterava a referência a Nossa Senhora Aparecida de “Padroeira do Brasil” para “Padroeira dos brasileiros católicos apostólicos romanos”. O texto foi rejeitado e arquivado em 2008.
Quase duas décadas depois, o tema ressurgiu no debate eleitoral em meio à circulação de conteúdos que associavam Flávio Bolsonaro à retirada do título da santa. Galli não era apenas citado no episódio: era o autor da proposta original que serviu de referência para a controvérsia.
Nas urnas, porém, o ex-deputado não conseguiu retornar à Câmara. Candidato pelo PP, ele terminou a disputa com 12.454 votos e ficou como suplente por Mato Grosso.
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