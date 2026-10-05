‘Bolsonaro da Shopee’ tem 2.142 votos e fica fora da Câmara por MT
Vilmar Rigo, conhecido como “Bolsonaro da Shopee”, recebeu 2.142 votos na disputa por uma vaga de deputado federal por Mato Grosso e não conseguiu se eleger nas eleições deste domingo (4).
Candidato pelo Novo, com o número 3022, Rigo ganhou projeção durante a campanha pela semelhança física com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O apelido repercutiu nas redes sociais e foi adotado como nome de urna.
Com a totalização dos votos, Bolsonaro da Shopee ficou fora das oito vagas destinadas a Mato Grosso na Câmara dos Deputados.
A eleição para deputado federal segue o sistema proporcional, em que a definição das cadeiras considera tanto a votação individual dos candidatos quanto o desempenho de partidos e federações.
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