Conselho de Ética da Câmara julga 4 processos e amplia tensão entre base e oposição

Avaliação é de que a sessão desta terça deve expor, mais uma vez, o ambiente de forte polarização dentro da Câmara

O Conselho de Ética da Câmara terá uma sessão movimentada nesta terça-feira (30), com o julgamento de quatro representações por suposta quebra de decoro parlamentar. A pauta reúne casos envolvendo parlamentares de diferentes espectros políticos e deve elevar a temperatura política na Casa.

O titular desta coluna teve acesso aos processos que embasam as representações.

No caso do deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), a ação apresentada pelo PSOL sustenta que o parlamentar, na presidência da Comissão de Segurança Pública, adotou condutas consideradas incompatíveis com o decoro. O partido cita episódios de interrupções, ironias e embates com deputados da oposição durante reuniões do colegiado.

Já a representação contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP), protocolada pelo partido Missão, questiona publicações feitas pela parlamentar nas redes sociais após assumir a presidência da Comissão da Mulher. O partido alega que o conteúdo extrapolou os limites do debate político e configurou ofensa incompatível com o mandato.

O PL, por sua vez, move dois processos contra o deputado Rogério Correia (PT-MG). A legenda sustenta que, durante reunião da CPMI do INSS, houve tumulto, agressões físicas e quebra de decoro em meio à escalada de tensão entre governistas e oposição.

Nos bastidores, a avaliação é de que a sessão desta terça deve expor, mais uma vez, o ambiente de forte polarização dentro da Câmara, com base governista e oposição em confronto direto também no Conselho de Ética.