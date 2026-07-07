De olho em Brasília, Jair Renan reduz atuação como vereador em Balneário Camboriú

O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) anunciou no domingo (5) sua pré-candidatura a deputado federal por Santa Catarina, afirmando cumprir uma “missão” delegada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e prometendo conduzir a campanha ao lado do irmão, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República. O movimento amplia a presença da família na disputa pelo estado, mas expõe um contraste com sua atuação no cargo que ocupa hoje.

Dados do portal da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú mostram recuo expressivo na produção legislativa de Jair Renan neste ano. Em 2026, ele apresentou apenas dois projetos de lei ordinária, contra doze no ciclo anterior. O número de indicações caiu de 78 para 13, e o de moções, de 13 para 3. A queda se repete nas demais categorias de proposições, ainda que parte da diferença possa ser explicada pelo fato de 2026 ser um ano ainda em curso.

Dos dois projetos protocolados neste ano, um já foi sancionado: o Programa Jovem Cidadão BC, transformado em lei em junho. O outro, que cria um alvará digital para eventos sazonais e ambulantes por meio do aplicativo BC Digital, está parado desde maio na Comissão de Justiça e Redação, sem previsão de avanço.