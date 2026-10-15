Embate entre Alcolumbre e Marinho antecipa disputa pelo Senado

Marinho, hoje coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, deve ser o nome do PL para enfrentá-lo

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O bate-boca entre Davi Alcolumbre e Rogério Marinho no plenário nesta quinta-feira (15) foi lido no Senado como uma prévia da disputa pelo comando da Casa em 2027.

Alcolumbre trabalha pela recondução. Marinho, hoje coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro, deve ser o nome do PL para enfrentá-lo.

A troca desta quinta-feira ajudou a revelar o tom da disputa.

Ao ser cobrado pela retirada da PEC da pauta, Alcolumbre fez questão de assumir a decisão. Marinho respondeu comparando a postura à lógica do “Estado sou eu” e defendeu um Senado com menos poder concentrado na Presidência.

Nos bastidores, a avaliação é simples: a eleição da Mesa ainda está a alguns meses de distância, mas a campanha já começou.