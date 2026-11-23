O nome de Messias foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano, mas o presidente mantém a intenção de apresentá-lo novamente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para um jantar no Palácio da Alvorada, em Brasília, no último sábado (21).

O petista disse aos presentes que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. A informação já havia sido adiantada pela Jovem Pan.

O nome de Messias foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano. O jantar reuniu integrantes dos três Poderes. Além de Lula, a Jovem Pan confirmou a presença de:

Gilmar Mendes — ministro do STF;

— ministro do STF; Alexandre de Moraes — ministro do STF;

— ministro do STF; Flávio Dino — ministro do STF;

— ministro do STF; Cristiano Zanin — ministro do STF;

— ministro do STF; Davi Alcolumbre — presidente do Senado;

— presidente do Senado; Hugo Motta — presidente da Câmara dos Deputados.

Não houve anúncio oficial sobre uma nova indicação ao Supremo após o encontro.

Indicação de Messias ao STF

A possível reapresentação do nome de Jorge Messias ocorre após uma derrota do governo no Senado. Em 29 de abril, os parlamentares rejeitaram a indicação do advogado-geral da União por 42 votos contrários e 34 favoráveis.

A votação provocou um desgaste na relação entre Lula e Alcolumbre. O presidente do Senado defendia a indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente da Casa e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Apesar da rejeição, Lula não abandonou a possibilidade de insistir no nome de Messias. Em maio, o presidente afirmou publicamente que pretendia reenviar a indicação ao Senado.

Como a Jovem Pan mostrou no início de novembro, a reaproximação entre Lula e Alcolumbre abriu caminho para uma nova indicação de Messias, desta vez com a perspectiva de apoio do presidente do Senado.

A indicação depende de uma nova avaliação dos senadores. Para assumir uma cadeira no Supremo, o escolhido pelo presidente da República precisa receber o apoio de pelo menos 41 dos 81 integrantes da Casa.

Articulações para o quarto mandato

O encontro também ocorreu durante as negociações de Lula com partidos do Congresso para a formação da base parlamentar de seu quarto governo.

Desde a reeleição, o presidente tem intensificado as conversas com lideranças partidárias. No dia 26 de outubro, logo após a vitória no segundo turno, Lula recebeu Motta e Alcolumbre no Palácio da Alvorada.

As negociações envolvem a composição dos ministérios e a distribuição de espaços no governo a partir de 2027. Como mostrou a Jovem Pan, PSD, MDB e União Brasil estão entre os partidos que participam das conversas por cargos na Esplanada.

Até o momento, Lula não anunciou a composição definitiva de sua equipe ministerial para o próximo mandato.