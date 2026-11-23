Lula reúne ministros do STF, Motta e Alcolumbre em jantar; Messias ainda é Plano A para o Supremo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reuniu quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para um jantar no Palácio da Alvorada, em Brasília, no último sábado (21).
O petista disse aos presentes que pretende indicar novamente o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso. A informação já havia sido adiantada pela Jovem Pan.
O nome de Messias foi rejeitado pelo Senado em abril deste ano. O jantar reuniu integrantes dos três Poderes. Além de Lula, a Jovem Pan confirmou a presença de:
- Gilmar Mendes — ministro do STF;
- Alexandre de Moraes — ministro do STF;
- Flávio Dino — ministro do STF;
- Cristiano Zanin — ministro do STF;
- Davi Alcolumbre — presidente do Senado;
- Hugo Motta — presidente da Câmara dos Deputados.
Não houve anúncio oficial sobre uma nova indicação ao Supremo após o encontro.
Indicação de Messias ao STF
A possível reapresentação do nome de Jorge Messias ocorre após uma derrota do governo no Senado. Em 29 de abril, os parlamentares rejeitaram a indicação do advogado-geral da União por 42 votos contrários e 34 favoráveis.
A votação provocou um desgaste na relação entre Lula e Alcolumbre. O presidente do Senado defendia a indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente da Casa e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).
Apesar da rejeição, Lula não abandonou a possibilidade de insistir no nome de Messias. Em maio, o presidente afirmou publicamente que pretendia reenviar a indicação ao Senado.
Como a Jovem Pan mostrou no início de novembro, a reaproximação entre Lula e Alcolumbre abriu caminho para uma nova indicação de Messias, desta vez com a perspectiva de apoio do presidente do Senado.
A indicação depende de uma nova avaliação dos senadores. Para assumir uma cadeira no Supremo, o escolhido pelo presidente da República precisa receber o apoio de pelo menos 41 dos 81 integrantes da Casa.
Articulações para o quarto mandato
O encontro também ocorreu durante as negociações de Lula com partidos do Congresso para a formação da base parlamentar de seu quarto governo.
Desde a reeleição, o presidente tem intensificado as conversas com lideranças partidárias. No dia 26 de outubro, logo após a vitória no segundo turno, Lula recebeu Motta e Alcolumbre no Palácio da Alvorada.
As negociações envolvem a composição dos ministérios e a distribuição de espaços no governo a partir de 2027. Como mostrou a Jovem Pan, PSD, MDB e União Brasil estão entre os partidos que participam das conversas por cargos na Esplanada.
Até o momento, Lula não anunciou a composição definitiva de sua equipe ministerial para o próximo mandato.
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