Fachin mantém tornozeleira e restrições a Leonardo Palhares na Operação Compliance Zero
O presidente do STF, Edson Fachin, negou nesta quinta-feira (5) o pedido do advogado Leonardo Augusto Furtado Palhares para retirar a tornozeleira eletrônica e suspender a proibição de sair de São Paulo. O ministro acompanhou a PGR e considerou que persistem riscos de interferência nas investigações da Operação Compliance Zero.
Segundo a apuração citada na decisão, Palhares teria formalizado, por meio da Varajo Consultoria, um contrato para dar aparência de legalidade a repasses ao servidor público Belline Santana.
A defesa alegou que as restrições prejudicam o exercício da advocacia e impedem visitas à mãe, que enfrenta câncer e comprometimento neurológico grave, em Minas Gerais. Fachin rejeitou a autorização genérica para viagens e determinou que eventuais deslocamentos sejam analisados individualmente, com manifestação do Ministério Público.
Assuntos
continue lendo
- Investigado por ataques digitais ligados a Vorcaro pede soltura e abre porta para delação Bruno Pinheiro · há 27 minutos
- Fachin pede parecer da PGR sobre pedidos de Vorcaro Bruno Pinheiro · há 2 horas
- Dino chama empresários e sindicatos ao STF para negociar prazo do fim da escala 6×1 Bruno Pinheiro · há 4 horas
- Governo do DF pede ao STF R$ 2,2 bilhões bloqueados no caso Master Bruno Pinheiro · há 5 horas