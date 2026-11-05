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Bruno Pinheiro

Fachin mantém tornozeleira e restrições a Leonardo Palhares na Operação Compliance Zero

Ministro acompanhou a PGR e considerou que persistem riscos de interferência nas investigações da Operação Compliance Zero.
Bruno Pinheiro

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Edson Fachin, ministro do STF
Edson Fachin, presidente do STF Carlos Moura / SCO / STF

O presidente do STF, Edson Fachin, negou nesta quinta-feira (5) o pedido do advogado Leonardo Augusto Furtado Palhares para retirar a tornozeleira eletrônica e suspender a proibição de sair de São Paulo. O ministro acompanhou a PGR e considerou que persistem riscos de interferência nas investigações da Operação Compliance Zero.

Segundo a apuração citada na decisão, Palhares teria formalizado, por meio da Varajo Consultoria, um contrato para dar aparência de legalidade a repasses ao servidor público Belline Santana.

A defesa alegou que as restrições prejudicam o exercício da advocacia e impedem visitas à mãe, que enfrenta câncer e comprometimento neurológico grave, em Minas Gerais. Fachin rejeitou a autorização genérica para viagens e determinou que eventuais deslocamentos sejam analisados individualmente, com manifestação do Ministério Público.

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