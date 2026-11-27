O presidente do STF, ministro Edson Fachin, autorizou, nesta sexta-feira (27), a prorrogação, por mais 60 dias, da investigação sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, que conta a ascensão do então candidato Jair Bolsonaro à Presidência da República.

A decisão recebeu parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). O Ministério Público Federal defendeu a continuidade dos trabalhos para permitir a conclusão das diligências pendentes.

Em setembro, a Polícia Federal (PF) deflagrou, em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), uma operação que investiga suspeitas de desvio de recursos de emendas parlamentares relacionados ao filme. Entre os alvos de busca e apreensão estavam o deputado federal Mario Frias (PL-SP) e a produtora Karina Gama.

A investigação apura a destinação de recursos públicos transferidos por meio de um termo de fomento a uma organização da sociedade civil. A suspeita é de que agentes públicos e privados tenham formado uma organização criminosa para direcionar parte do dinheiro a empresas subcontratadas irregularmente.

No último dia 13, a PF deflagrou a 2ª fase da Operação Make Up. O alvo foi um assessor de Mário Frias. Um celular e um notebook foram apreendidos.

Flávio Bolsonaro

O ministro André Mendonça, do STF, determinou a abertura de uma investigação para apurar a atuação do senador Flávio Bolsonaro no financiamento do filme Dark Horse. O procedimento investiga suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis crimes.

A decisão foi tomada em julho, mas veio a público em setembro após a retirada do sigilo de investigações relacionadas ao caso Master. Flávio nega irregularidades e afirma que todos os recursos destinados à produção cinematográfica tiveram origem privada. No mês seguinte, após ser derrotado por Lula (PT) nas eleições, fugiu para os EUA.

Mensagens obtidas durante as investigações mostram que Flávio procurou o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em busca de aproximadamente R$ 130 milhões para financiar a obra. Planilhas apreendidas pela Polícia Federal indicam que cerca de R$ 60 milhões teriam sido repassados.