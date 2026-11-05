Fachin mantém Zettel preso e rejeita domiciliar por razões familiares

Liberdade do investigado ainda representa risco às apurações e pode permitir a continuidade das práticas investigadas

Empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela PF nesta quarta-feira, durante a segunda fase da Operação Compliance Zero

Fabiano Campos Zettel continuará preso na Penitenciária II de Potim. Edson Fachin negou nesta quinta-feira (05) os pedidos de soltura e de prisão domiciliar humanitária, apresentados pela defesa com referência à saúde da esposa e ao nascimento de filhos gêmeos.

Ao acompanhar a PGR, o presidente do STF destacou os indícios de que Zettel recebia instruções de Daniel Vorcaro para executar pagamentos e financiava o núcleo conhecido como “A Turma”, suspeito de intimidar jornalistas, concorrentes e ex-funcionários.

Para Fachin, a liberdade do investigado ainda representa risco às apurações e pode permitir a continuidade das práticas investigadas. Sobre o pedido humanitário, considerou que a defesa não comprovou a ausência de uma rede de apoio à família.