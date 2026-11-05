Fachin mantém Zettel preso e rejeita domiciliar por razões familiares
Fabiano Campos Zettel continuará preso na Penitenciária II de Potim. Edson Fachin negou nesta quinta-feira (05) os pedidos de soltura e de prisão domiciliar humanitária, apresentados pela defesa com referência à saúde da esposa e ao nascimento de filhos gêmeos.
Ao acompanhar a PGR, o presidente do STF destacou os indícios de que Zettel recebia instruções de Daniel Vorcaro para executar pagamentos e financiava o núcleo conhecido como “A Turma”, suspeito de intimidar jornalistas, concorrentes e ex-funcionários.
Para Fachin, a liberdade do investigado ainda representa risco às apurações e pode permitir a continuidade das práticas investigadas. Sobre o pedido humanitário, considerou que a defesa não comprovou a ausência de uma rede de apoio à família.
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