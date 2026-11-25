Presidente do STF determinou que direção do presídio informe, em até 24 horas, as providências adotadas para cumprir a decisão

Fachin estabeleceu que a direção do presídio deverá organizar o deslocamento de Vorcaro com a brevidade necessária, respeitando os protocolos de segurança da unidade, caso os exames prescritos ainda não tenham sido realizados.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou nesta terça-feira (24) a saída de Henrique Moura Vorcaro do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, mediante escolta, para a realização de exames médicos complementares. A decisão atende a um pedido apresentado pela defesa em agosto e conta com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Os advogados de Vorcaro informaram ao Supremo que ele apresentou sintomas compatíveis com uma possível crise de diverticulite e precisou ser encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em 10 de agosto. Após receber prescrição de antibióticos e analgésicos, retornou à unidade prisional com aparente melhora dos sintomas.

Diante do histórico de crises recorrentes e do risco de agravamento do quadro clínico, a defesa solicitou autorização para uma consulta com o médico particular responsável pelo acompanhamento de Vorcaro. O profissional prescreveu exames complementares em 21 de agosto para avaliar as condições de saúde do investigado.

Presídio não respondeu

Em 5 de novembro, o STF solicitou à direção do complexo penitenciário informações detalhadas sobre o estado de saúde de Vorcaro, a assistência médica prestada, o fornecimento de medicamentos e as providências adotadas para a realização dos exames.

O estabelecimento prisional não respondeu às solicitações, mesmo após o Supremo reiterar o pedido em outras duas oportunidades, nos dias 18 e 23 de novembro.

Fachin considerou que a ausência de respostas não deveria impedir a análise do requerimento apresentado pela defesa. O ministro ressaltou que a Constituição Federal garante às pessoas privadas de liberdade o respeito à integridade física e moral, incluindo o direito à assistência médica adequada.

“Nesse cenário, não se mostra adequado condicionar a apreciação do requerimento defensivo ao atendimento das diligências determinadas por esta Corte”, escreveu o presidente do STF.

Manifestação da PGR

Em parecer encaminhado ao Supremo, a Procuradoria-Geral da República afirmou não identificar impedimentos à realização dos exames fora da unidade prisional, embora uma avaliação médica anterior não tenha apontado urgência no quadro clínico de Vorcaro.

“Referida saída, porém, deve estar sujeita ao regramento do estabelecimento prisional, que deve estabelecer a melhor forma de sua operacionalização”, afirmou a PGR.

Fachin estabeleceu que a direção do presídio deverá organizar o deslocamento de Vorcaro com a brevidade necessária, respeitando os protocolos de segurança da unidade, caso os exames prescritos ainda não tenham sido realizados.

O ministro também determinou que a administração penitenciária informe ao Supremo, em até 24 horas, as medidas adotadas para o cumprimento da decisão. A autorização não altera a situação prisional de Vorcaro, que permanece sob custódia cautelar.