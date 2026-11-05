Fachin pede parecer da PGR sobre pedidos de Vorcaro
Os pedidos da defesa de Daniel Vorcaro para rever a prisão preventiva e revogar medidas cautelares foram encaminhados à PGR por Edson Fachin nesta quinta-feira (05). Caberá à Procuradoria se manifestar antes de uma nova análise no Supremo.
No despacho, o presidente do STF informou que já haviam sido examinados os requerimentos que contavam com parecer do Ministério Público, sem revelar o resultado das decisões. O processo tem André Mendonça como relator.
Fachin também pediu manifestação sobre solicitações de Belline Santana, Marilson Roseno da Silva e Ana Cláudia Queiroz de Paiva, além de outros requerimentos que demandem providências urgentes.
Assuntos
continue lendo
- Mendonça faz mutirão no caso do INSS após processos voltarem de Fachin Bruno Pinheiro · há 5 minutos
- Investigado por ataques digitais ligados a Vorcaro pede soltura e abre porta para delação Bruno Pinheiro · há 33 minutos
- Fachin mantém tornozeleira e restrições a Leonardo Palhares na Operação Compliance Zero Bruno Pinheiro · há 2 horas
- Dino chama empresários e sindicatos ao STF para negociar prazo do fim da escala 6×1 Bruno Pinheiro · há 4 horas