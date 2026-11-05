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Bruno Pinheiro

Fachin pede parecer da PGR sobre pedidos de Vorcaro

O presidente do STF informou que já haviam sido examinados os requerimentos que contavam com parecer do Ministério Público, sem revelar o resultado das decisões
Bruno Pinheiro

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Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin
Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin Zenildo Trajano / CNJ

Os pedidos da defesa de Daniel Vorcaro para rever a prisão preventiva e revogar medidas cautelares foram encaminhados à PGR por Edson Fachin nesta quinta-feira (05). Caberá à Procuradoria se manifestar antes de uma nova análise no Supremo.

No despacho, o presidente do STF informou que já haviam sido examinados os requerimentos que contavam com parecer do Ministério Público, sem revelar o resultado das decisões. O processo tem André Mendonça como relator.

Fachin também pediu manifestação sobre solicitações de Belline Santana, Marilson Roseno da Silva e Ana Cláudia Queiroz de Paiva, além de outros requerimentos que demandem providências urgentes.

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