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Bruno Pinheiro

Flávio reúne governadores e parlamentares em Brasília para acompanhar apuração

O candidato terá dois espaços reservados na capital federal
Bruno Pinheiro

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Flávio Bolsonaro
A coluna apurou que governadores e senadores eleitos já desembarcaram em Brasília VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL) convidou governadores eleitos, senadores e deputados para acompanhar a apuração do segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (25), em Brasília.

O candidato terá dois espaços reservados na capital federal. O primeiro será destinado a uma reunião mais restrita com aliados próximos. Já na reta final da apuração, a previsão é que Flávio siga para o QG da campanha, onde deverá encontrar lideranças políticas e falar com a imprensa.

O local foi utilizado pelo senador para gravar vídeos eleitorais e, durante o segundo turno, recebeu presidentes de partidos que anunciaram apoio à sua candidatura.

A coluna apurou que governadores e senadores eleitos já desembarcaram em Brasília neste domingo, após votarem em seus respectivos estados, para acompanhar a apuração ao lado de Flávio.

A movimentação concentra na capital federal parte da articulação política do candidato nas horas decisivas da disputa pelo Palácio do Planalto.

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