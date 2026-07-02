Governo prorroga presença da Força Nacional no Rio por mais 90 dias

Operação acontecerá até 27 de setembro deste ano, com atuação voltada à preservação da ordem pública e proteção de pessoas e patrimônio

O governo federal prorrogou por mais 90 dias a atuação da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro. A decisão foi oficializada em portaria publicada nesta quinta-feira (02) no Diário Oficial da União pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com a medida, a Força Nacional seguirá em operação no estado entre 30 de junho e 27 de setembro de 2026, em apoio aos órgãos de segurança pública federais e estaduais. Segundo o texto, a atuação será voltada para atividades consideradas essenciais à preservação da ordem pública e à proteção de pessoas e patrimônio.

A operação seguirá sob coordenação da Polícia Federal, em articulação com as forças de segurança do estado. O contingente mobilizado será definido pela Diretoria da Força Nacional, vinculada à Secretaria Nacional de Segurança Pública.

A prorrogação ocorre em meio ao cenário de violência persistente no Rio de Janeiro, marcado por operações policiais em áreas controladas por facções criminosas, confrontos armados e disputas territoriais entre grupos rivais. Nos bastidores, a manutenção da Força Nacional é vista como uma tentativa de reforçar a presença do governo federal em uma das frentes mais sensíveis da segurança pública no país.