Investigado por ataques digitais ligados a Vorcaro pede soltura e abre porta para delação

Defesa solicita um novo depoimento à Polícia Federal e se coloca à disposição para abrir um canal reservado com os investigadores e o Ministério Público

Victor Lima Sedlmaier, apontado pela PF como integrante do núcleo de ataques digitais que atuaria em favor de Daniel Vorcaro, pediu ao STF para deixar a prisão e sinalizou disposição para negociar uma colaboração premiada.

Em petição dirigida a André Mendonça, a defesa solicita um novo depoimento à Polícia Federal e se coloca à disposição para abrir um canal reservado com os investigadores e o Ministério Público. Faz, porém, uma ressalva: o documento não é uma proposta formal de delação nem representa confissão.

Segundo a investigação, Victor integraria “Os Meninos”, grupo suspeito de invasões de dispositivos, derrubada de perfis e monitoramento ilegal.

Para pedir a soltura, os advogados argumentam que os equipamentos já foram apreendidos e analisados, o que reduziria o risco de interferência nas apurações. Como alternativa à prisão, oferecem o cumprimento de medidas como tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte. A petição não revela o que Victor pretende contar.