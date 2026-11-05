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Bruno Pinheiro

Investigado por ataques digitais ligados a Vorcaro pede soltura e abre porta para delação

Defesa solicita um novo depoimento à Polícia Federal e se coloca à disposição para abrir um canal reservado com os investigadores e o Ministério Público
Bruno Pinheiro

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Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Dono do Banco Master, Daniel Vorcaro Reprodução

Victor Lima Sedlmaier, apontado pela PF como integrante do núcleo de ataques digitais que atuaria em favor de Daniel Vorcaro, pediu ao STF para deixar a prisão e sinalizou disposição para negociar uma colaboração premiada.

Em petição dirigida a André Mendonça, a defesa solicita um novo depoimento à Polícia Federal e se coloca à disposição para abrir um canal reservado com os investigadores e o Ministério Público. Faz, porém, uma ressalva: o documento não é uma proposta formal de delação nem representa confissão.

Segundo a investigação, Victor integraria “Os Meninos”, grupo suspeito de invasões de dispositivos, derrubada de perfis e monitoramento ilegal.

Para pedir a soltura, os advogados argumentam que os equipamentos já foram apreendidos e analisados, o que reduziria o risco de interferência nas apurações. Como alternativa à prisão, oferecem o cumprimento de medidas como tornozeleira eletrônica e entrega do passaporte. A petição não revela o que Victor pretende contar.

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