A defesa do ex-banqueiro solicitou a retirada dos processos relacionados à Operação Compliance Zero da Presidência da Corte

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado para a relatoria do mandado de segurança protocolado pela defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. As informações foram noticiadas pela TV Globo e confirmadas pela Jovem Pan.

No recurso, a defesa do ex-banqueiro solicitou que a condução da Operação Compliance Zero seja retirada do presidente do STF, Edson Fachin. Os advogados contestaram a decisão do ministro em concentrar a relatoria dos processos relacionados à investigação de supostas fraudes do Banco Master.

Também no mandado, a defesa de Vorcaro cobrou a revogação da prisão preventiva. Fachin negou por meio de outro recurso. Os advogados do ex-banqueiro argumentaram que a manutenção do cárcere configurava excesso de prazo.

A atribuição da relatoria a Nunes Marques se deu cerca de dois meses depois de o magistrado se declarar impedido de participar do julgamento no Plenário do STF sobre petições relacionadas à suposta ligação de Vorcaro com integrantes da Corte. Fachin convocou sessão para 15 de setembro com o objetivo de analisar relatório da Polícia Federal (PF) sobre mensagens trocadas entre o ex-banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes.

No entanto, os magistrados se concentraram em analisar pedido de ordem apresentado pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, para julgar conjuntamente Moraes e o ministro André Mendonça.

O placar está em 4 a 3 contra o julgamento conjunto. O ministro Flávio Dino pediu vista.

Na ocasião, Nunes Marques argumentou que não poderia participar do julgamento por ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o magistrado, o assunto poderia ter desdobramentos nas eleições cujo primeiro turno foi realizado em 4 de outubro.

Além disso, pouco antes da sessão, jornais noticiaram diálogos entre o ex-diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, e o advogado e filho de Nunes Marques, Kevin Marques. Nas conversas, há menção a pagamentos de R$ 500 mil mensais.