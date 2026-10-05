Janones chama Cleitinho de ‘esquerda popular’ após vitória em Minas

Caandidato do Republicanos foi eleito governador no primeiro turno neste domingo (4), com mais de 55% dos votos válidos

O deputado disse que Cleitinho não pode ser enquadrado exclusivamente em um dos dois campos ideológicos e resumiu sua avaliação afirmando que o aliado de Bolsonaro “é povo”.

O deputado federal André Janones (Rede-MG), aliado do presidente Lula, elogiou nesta segunda-feira (5) o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), aliado de Flávio Bolsonaro, e afirmou que o político mineiro também pode ser considerado “de esquerda”.

Cleitinho foi eleito governador no primeiro turno neste domingo (4), com mais de 55% dos votos válidos, derrotando Patrus Ananias (PT), candidato apoiado por Lula.

Em publicação nas redes sociais, Janones afirmou que Minas Gerais está “em boas mãos” e classificou Cleitinho como representante de uma “esquerda popular”, que, segundo ele, prioriza temas como salário, emprego, alimentação e dignidade.

“Cleitinho é de esquerda, mas não dessa esquerda caviar, elitista e arrogante”, escreveu. Para Janones, o governador eleito também reúne características associadas à direita, como posições contrárias ao aborto, defesa da família, da fé e da redução de impostos.

O deputado disse que Cleitinho não pode ser enquadrado exclusivamente em um dos dois campos ideológicos e resumiu sua avaliação afirmando que o aliado de Bolsonaro “é povo”.

Janones também atribuiu parte da força eleitoral de Cleitinho à identificação com eleitores de origem popular. Segundo o deputado, setores da elite política teriam confundido o jeito simples do governador eleito com falta de preparo.

Ao final, Janones afirmou considerar Cleitinho um amigo e disse acreditar que ele pode se tornar um nome nacional capaz de romper a polarização entre direita e esquerda.

“Sei que muitos vão debochar, mas só peço que salvem esse post e aguardem. Quem viver, verá”, escreveu.