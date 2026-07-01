Michelle abre mão de salário de R$ 33,8 mil ao deixar presidência do PL Mulher

A decisão ocorre em meio à crise com o enteado Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pela sigla

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) anunciou nesta terça-feira (30) a saída da presidência do PL Mulher, abrindo mão de um salário mensal de R$ 33.848,30 pago pelo partido, segundo a prestação de contas do PL Nacional enviada ao TSE.

A decisão ocorre em meio à crise com o enteado Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pela sigla. Na nota, Michelle disse que vai se dedicar aos cuidados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar após condenação a 27 anos por golpe de Estado, e não tratou do próprio futuro político.

O acordo de saída foi fechado em reunião com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, na sede do PL Mulher, em Brasília. Michelle nunca confirmou nem negou publicamente o interesse em disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal neste ano, e costuma dizer que seu destino político será definido junto com o marido “no tempo certo”.

Até a última atualização desta reportagem, Flávio não havia se manifestado sobre a saída da madrasta do comando do PL Mulher.

Com o salário mensal de R$ 33.848,30 mantido sem variação, Michelle já havia recebido do PL Nacional R$ 135.393,20 entre janeiro e abril de 2026, últimos dados disponíveis na prestação de contas enviada ao TSE.