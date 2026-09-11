Michelle diz que decisão de Moraes é restritiva e prejudica campanha

Na avaliação da equipe da ex-primeira-dama, a decisão mantém limitações à rotina de campanha

A assessoria de Michelle Bolsonaro afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre a permanência de familiares na residência de Jair Bolsonaro é mais restritiva do que o pedido apresentado pela defesa e continua prejudicando a agenda eleitoral da candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

Segundo a nota, os advogados do ex-presidente haviam solicitado, em 31 de agosto, autorização para que sogros ou cunhadas de Bolsonaro pudessem permanecer na residência sempre que Michelle precisasse se ausentar, inclusive para compromissos de campanha no DF e, eventualmente, em outros estados.

Moraes decidiu, no entanto, autorizar apenas visitas dos familiares citados na petição em dois dias da semana, às quartas-feiras e aos sábados, por duas horas e em horários específicos. A assessoria de Michelle afirma que a medida não corresponde ao que foi solicitado pela defesa.

Na avaliação da equipe da ex-primeira-dama, a decisão mantém limitações à rotina de campanha. A nota afirma que os atos eleitorais de Michelle continuam restringidos e prejudicados pelas condições impostas.