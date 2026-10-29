PF prende presidente do TCE de MT em operação sobre suspeitas de corrupção
O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (29), durante operação da Polícia Federal que investiga suspeitas de corrupção no órgão responsável por fiscalizar os gastos públicos do estado.
Autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Operação Tomada de Contas mobilizou mais de 180 policiais federais para cumprir seis mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.
Segundo nota da PF, a investigação apura suspeitas de suspensão de contratos para pressionar fornecedores, tratamento diferenciado na liberação de pagamentos e movimentações financeiras atípicas envolvendo servidores públicos.
Os investigadores também apuram saques recorrentes em dinheiro e possíveis conexões entre depósitos bancários e retiradas realizadas nas dependências do próprio tribunal.
A Justiça determinou ainda a quebra de sigilos e o sequestro de bens dos investigados. A PF apura possíveis crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A Jovem Pan tenta contato com a defesa de Sérgio Ricardo. O espaço está aberto para manifestação.
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