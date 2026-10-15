Rogério Correia vê tentativa de atrasar PEC da Segurança com emenda sobre maioridade penal
O vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correia (PT-MG), avalia que a tentativa de incluir a redução da maioridade penal na PEC da Segurança pode atrasar a tramitação da proposta.
À Jovem Pan, Correia disse que qualquer mudança aprovada pelo Senado obrigaria o texto a voltar para a Câmara.
“Se essa emenda fosse aprovada no Senado, ela teria que voltar para a Câmara, atrasa tudo, porque eles querem atrasar isso”, afirmou.
A oposição tenta incluir na PEC uma emenda que reduz a maioridade penal para 16 anos e, em determinados crimes graves, para 14.
Correia defende que o tema seja discutido separadamente. “Maioridade penal é assunto de debate público mais longo. Isso merece até plebiscito. Isso não pode ser definido assim.”
Nos bastidores, a Jovem Pan apurou que governistas trabalham para evitar mudanças no texto justamente para impedir que a PEC retorne à Câmara.
continue lendo
- Petistas mineiros estão otimistas com governo Cleitinho Bruno Pinheiro · há 23 horas
- Ministério da Justiça pede à PF investigação de ameaças contra deputada eleita Ana Elisa Bruno Pinheiro · há 6 dias
- Moraes nega devolução de R$ 100 mil pagos como fiança por Daniel Silveira Bruno Pinheiro · há 6 dias
- Mendonça nega direito de resposta a Flávio por propaganda de Lula sobre bolsa família Bruno Pinheiro · há 7 dias