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Rogério Correia vê tentativa de atrasar PEC da Segurança com emenda sobre maioridade penal

Oposição tenta incluir na PEC uma emenda que reduz a maioridade penal para 16 anos e, em determinados crimes graves, para 14
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Nome Civil: ROGÉRIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA Partido: PT - MG |Federação PT-PCdoB-PV
Vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correia (PT-MG) Divulgação / Câmara

O vice-líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correia (PT-MG), avalia que a tentativa de incluir a redução da maioridade penal na PEC da Segurança pode atrasar a tramitação da proposta.

À Jovem Pan, Correia disse que qualquer mudança aprovada pelo Senado obrigaria o texto a voltar para a Câmara.

“Se essa emenda fosse aprovada no Senado, ela teria que voltar para a Câmara, atrasa tudo, porque eles querem atrasar isso”, afirmou.

A oposição tenta incluir na PEC uma emenda que reduz a maioridade penal para 16 anos e, em determinados crimes graves, para 14.

Correia defende que o tema seja discutido separadamente. “Maioridade penal é assunto de debate público mais longo. Isso merece até plebiscito. Isso não pode ser definido assim.”

Nos bastidores, a Jovem Pan apurou que governistas trabalham para evitar mudanças no texto justamente para impedir que a PEC retorne à Câmara.

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