Encontro no Palácio da Alvorada deve estabelecer o escopo e o alcance da PEC que será enviada ao Congresso Nacional

O presidente Lula (PT) deve se reunir com integrantes da equipe econômica nesta quarta-feira (25), para discutir novas medidas de ajuste fiscal. O encontro está previsto para as 15h, no Palácio da Alvorada, e deve contar com a participação da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e do ministro do Planejamento, Bruno Moretti.

A reunião tem como objetivo definir o escopo e o alcance das medidas que serão incluídas em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Apesar de a agenda oficial de Lula não detalhar os participantes do encontro, a reunião também consta na programação de Moretti.

Antes, às 10h30, o presidente tem reunião prevista com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também no Alvorada.

A discussão ocorre um dia após Lula sancionar a primeira parte do pacote de ajuste fiscal. Nessa terça-feira (24), o presidente assinou a Lei Complementar 239/2026, aprovada pelo Congresso Nacional, que reúne medidas para ampliar a arrecadação e conter o crescimento das despesas públicas. Segundo estimativas do governo, as mudanças podem gerar uma economia entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027.

Entre as medidas sancionadas estão a ampliação do corte de benefícios tributários federais, a redução do limite de crescimento real das despesas públicas de 2,5% para 2% em determinadas situações e a ampliação das possibilidades de bloqueio de gastos para o cumprimento das metas fiscais. A legislação também estabelece restrições a repasses da União a estados e municípios e prevê medidas relacionadas aos supersalários no funcionalismo público.

*Com informações do Estadão Conteúdo