Wellington Fagundes projeta PL com 30 senadores a partir de 2027

'Estamos prontos para assumir essa responsabilidade', disse o líder do Bloco Vanguarda no Senado

O senador também fez questão de destacar o peso do agronegócio na economia brasileira

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) votou neste domingo (25), em Rondonópolis, acompanhado da esposa e de aliados políticos. Líder do Bloco Vanguarda no Senado, aproveitou a ocasião para projetar o tamanho do PL no Congresso a partir de 2027.

“Hoje o PL tem 12, vamos chegar a 14, mas no ano que vem já teremos 30 senadores. Seremos a maior bancada na Câmara dos Deputados”, afirmou.

Aliado de Flávio Bolsonaro, que disputa a Presidência com Lula, Wellington avalia que o crescimento da legenda aumenta também a responsabilidade do partido.

“Estamos prontos para assumir essa responsabilidade, porque sabemos da esperança da população brasileira”, disse.

O senador também fez questão de destacar o peso do agronegócio na economia brasileira: “O Brasil é o país da produção de alimentos”.