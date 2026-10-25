Wellington Fagundes projeta PL com 30 senadores a partir de 2027
O senador Wellington Fagundes (PL-MT) votou neste domingo (25), em Rondonópolis, acompanhado da esposa e de aliados políticos. Líder do Bloco Vanguarda no Senado, aproveitou a ocasião para projetar o tamanho do PL no Congresso a partir de 2027.
“Hoje o PL tem 12, vamos chegar a 14, mas no ano que vem já teremos 30 senadores. Seremos a maior bancada na Câmara dos Deputados”, afirmou.
Aliado de Flávio Bolsonaro, que disputa a Presidência com Lula, Wellington avalia que o crescimento da legenda aumenta também a responsabilidade do partido.
“Estamos prontos para assumir essa responsabilidade, porque sabemos da esperança da população brasileira”, disse.
O senador também fez questão de destacar o peso do agronegócio na economia brasileira: “O Brasil é o país da produção de alimentos”.
Assuntos
continue lendo
- Flávio reúne governadores e parlamentares em Brasília para acompanhar apuração Bruno Pinheiro · há 2 horas
- TSE arquiva ação sobre cadeira vazia em debate cancelado da Globo Bruno Pinheiro · há 2 dias
- STF reforça segurança com policiais fortemente armados antes do segundo turno Bruno Pinheiro · há 2 dias
- Luchsinger diz que campanha de Lula entregou seus documentos ao TSE sem autorização Bruno Pinheiro · há 2 dias