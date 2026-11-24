Expectativa do governo Lula é de ter economia de até R$ 50 bilhões em 2027 com a aprovação do pacote fiscal

A Câmara dos Deputados rejeitou nesta segunda-feira (23) os 10 destaques de emendas ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 299, de 2026, do pacote de ajuste fiscal, e o texto-base foi aprovado sem alterações para ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O primeiro destaque, do deputado Tarcísio Motta (Psol-RJ) foi para que a votação fosse feita em separado.

A Câmara também decidiu manter o texto do relator, Mauro Benevides (União Brasil-CE), que reduz o crescimento real máximo dos limites das despesas primárias de 2,5% para 2% sempre que houver contigenciamento fiscal no respectivo exercício.

Em seguida, os parlamentares votaram o destaque do PL, do deputado Sóstenes Cavalcante. Quem encaminhou a votação foi o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). O destaque propunha redução em 25% ou 50%, conforme a situação, os gastos individuais de autoridades com diárias, passagens, transporte e outros gastos.

Outra emenda do PL que foi rejeitada colocava uma exceção no corte de gastos para blindar ações relacionadas a pessoas com deficiência e do espectro autista.

Plenário também analisou mais um destaque do PL, que trata da Lei Kandir e foi rejeitado e se manteve o texto do relator com o placar de 310 a 132.

Por fim, o último destaque – também do PL – foi rejeitado e o texto-base seguirá para ser sancionado. Durante orientação do governo na votação, o deputado André Janones (Rede-MG) disse que a rejeição das emendas era motivo para comemorar. “A população está em festa pois nós enterramos de vez o tesouraço que era proposto pelo ex-candidato Flávio Bolsonaro”, disse o parlamentar.

Ao final da sessão, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou preocupação com a alta do dólar mas afirmou esperar que o Brasil entre em 2027 com um novo cenário econômico.

Aprovação na Câmara

Em fala a jornalistas, o deputado federal relator, Mauro Benevides (União Brasil-CE), afirmou que nenhum benefício social será afetado pelo pacote. Também declarou que eventuais sugestões ao pacote serão apreciadas em projeto à parte.

Antes da matéria ser analisada, foi aprovada a urgência da votação, por 318 votos a favor contra 135 contra. Foram 6 abstenções registradas. Durante a sessão, os deputados também deliberaram e decidiram não adiar a votação do PLP com 347 votos contra 127 e sete abstenções.

Durante a orientação de bancada, o PL votou contra a proposta, e o Psol votou pela obstrução.

A expectativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de ter economia de até R$ 50 bilhões em 2027 com o ajuste fiscal.

O objetivo da medida é reforçar o controle das despesas, ampliar a arrecadação e contribuir para o cumprimento da meta fiscal do próximo ano. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o pacote combina iniciativas de aumento de receitas e racionalização de gastos, com a preservação de despesas essenciais à garantia de direitos sociais.

“Entre medidas de receitas e medidas de despesas, sempre buscando proteger as despesas que são cruciais para assegurar direitos, racionalizar algumas despesas, rever gastos tributários que não entregam aqueles resultados que são pretendidos e até rever alguns privilégios, como, por exemplo, a questão dos supersalários”, declarou Moretti.