Árvore cai em escola em São Paulo e deixa sete feridos, incluindo crianças
Uma queda de árvore nesta terça-feira (24) no pátio de uma escola na Zona Leste de São Paulo, deixou ao menos sete vítimas, segundo o corpo de bombeiros, que acrescentou que todas estão conscientes. Das pessoas aingidas, duas são crianças, quatro tiveram ferimentos leves e uma vítima teve uma fratura detectada. O acidente acontece na Rua Lagoa Tai Grande, 475, Itaquera, e cinco viaturas foram disponibilizadas para fazer o atendimento.
Assuntos
continue lendo
- Casal de idosos morre afogado em casa após fortes chuvas no Paraná Estadão Conteúdo · há 6 horas
- Carreta tomba na BR-101 e bloqueia acesso à Ponte Rio-Niterói Jovem Pan · há 7 horas
- Morre o professor e jurista Fábio Konder Comparato, aos 90 anos Jovem Pan · há 7 horas
- Sob influência do El Niño, Estado de SP tem 10 mortes por chuvas em um mês Jovem Pan · há 8 horas