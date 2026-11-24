Espécie é considerada extinta na natureza desde 2000 e é uma das aves mais raras do mundo

Espécie é considerada extinta na natureza desde 2000 e é uma das aves mais raras do mundo

O Zoo de São Paulo registrou o nascimento do primeiro filhote de ararinha-azul em um zoológico brasileiro. A fêmea, batizada de Hope (Esperança, em inglês), nasceu em 25 de outubro pesando 12,4 gramas. A espécie é considerada extinta na natureza desde 2000 e é uma das aves mais raras do mundo. O anúncio foi feito em coletiva com o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, representantes do ICMBio e o CEO do zoológico Kiko Buerger.

O filhote não conseguiu romper o ovo sozinho: a equipe técnica teve de ajudar na eclosão. Desde então, Hope é monitorada dia e noite, em um tratamento especializado. Com ela, o zoológico passa a abrigar 28 ararinhas-azuis, cerca de 8,5% de uma população mundial estimada em 330 indivíduos.

O zoológico integra o esforço de conservação desde 2023, quando recebeu 27 ararinhas-azuis do governo federal e deu início a um projeto de longo prazo. Em maio de 2024, inaugurou o Centro de Conservação da Ararinha-Azul, um investimento de R$ 5 milhões. A estrutura tem 900 metros quadrados e reúne instalações para incubação, reprodução e trabalhos veterinários.

“Ao chegar, elas passaram por um tempo de adaptação, que é normal para qualquer espécie de ave. Depois de dois anos, a gente começou a perceber que algumas aves estavam com comportamento reprodutivo: frequentando o ninho, se encostando, namorando”, conta a bióloga Fernanda Guida, chefe do setor de aves do Zoo de São Paulo.

A paciência teve de ser grande. Em 2025, dois casais botaram 38 ovos, mas nenhum eclodiu. Muitos não tinham sido fecundados. Segundo Fernanda, a explicação está no gargalo genético: com poucos indivíduos e pouca variabilidade, é difícil formar um casal “geneticamente perfeito”. “Não é uma espécie de fácil reprodução. Por isso a gente comemora um nascimento”, diz.

Os pais de Hope são adultos jovens, o que, segundo a bióloga, deixa uma janela de reprodução ainda aberta. A espécie pode viver 40 anos ou mais, mas a fertilidade cai com a idade.

Hope ainda não tem data para voltar à natureza. O primeiro passo é formar o que a biologia chama de população de segurança: aves suficientes sob cuidados humanos para formar casais e reproduzir Só então é possível pensar na reintrodução. O número de indivíduos necessários para isso ainda está em estudo.

“O objetivo final de todo o projeto de conservação é o retorno para a natureza. Só que nem sempre é um resultado fácil de você obter, isso pode levar alguns anos”, conta Fernanda.

Enquanto isso, os visitantes do espaço poderão conhecer outros parentes de Hope, dois indivíduos machos, jovens que ainda não estão reproduzindo. “A gente construiu um recinto muito maior de exposição para esses animais, porque a gente entende que a visitação é extremamente importante. O público precisa conhecer uma espécie brasileira que está em extinção na natureza”, diz a bióloga.

Arara-azul não é ararinha-azul

A ave do filme Rio, da Blue Sky Studios, costuma ser confundida com a arara-azul, mas são espécies diferentes. A arara-azul vive no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, além de Bolívia e Paraguai, e é considerada vulnerável, por causa da destruição do habitat e do tráfico de animais.

Já a ararinha-azul é ainda mais rara: vivia apenas na Caatinga baiana e hoje está extinta na natureza. Menor, com cerca de 57 centímetros de comprimento e 1,2 metro de envergadura, tem plumagem azul com tons esverdeados na parte inferior, bico preto e olhos amarelos.

O último varão do sertão

Para o ministro, o episódio tem um peso pessoal. Biólogo, ele participou de ações de proteção à ararinha-azul e conta a história do “último varão do sertão”, o último macho da espécie que ainda vivia livre na Caatinga, em Curaçá, na Bahia.

Os vaqueiros da região monitoravam a ave com cadernos de anotações, e passavam uns aos outros onde ela tinha sido vista. Os biólogos liderados por Marcos Aurélio Da-Ré montaram um recinto enorme em pleno sertão e levaram uma fêmea de cativeiro, que foi treinada para voltar à vida na Caatinga, na esperança de que o macho voltasse a acasalar. “Só que ele se apaixonou por uma maracanã”, conta o ministro. “Eles namoravam, a maracanã botava os ovos, mas espécies diferentes não geram descendentes.” Num certo dia, o macho desapareceu e nunca mais foi localizado.

“Agora estamos aqui celebrando esse acontecimento fantástico, que eu acho muito emocionante”, disse Capobianco. “É um grande dia, um início de trajetória. Muitos filhotes virão.”

O diretor do ICMBio, Marcelo Marcelino, lembrou que o programa enfrentou obstáculos, como a interrupção das atividades de reprodução por causa de um surto de circovírus, que atingiu as ararinhas-azuis em Curaçá. Marcelino diz que as atividades serão retomadas assim que possível, enquanto o instituto estuda a prevalência do vírus e trabalha na restauração do ambiente na Caatinga.

Hope é a primeira ararinha-azul a nascer em um zoológico e depois da reestruturação do programa. “Então pra gente é um sinal de que está dando certo o que a gente vem fazendo”, afirmou.

Para a presidente da Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários (Azab), Mara Marques, o nascimento “representa um importante avanço e renova esperanças do futuro da conservação”. O Zoológico de São Paulo atua hoje em 42 projetos de conservação

De acordo com as instituições, hoje o Brasil conta com 1.279 espécies ameaçadas de extinção, mas com a reprodução em cativeiro eles pretendem mudar esse cenário. “É claro que essa espécie não saiu ainda, vai ter muito trabalho para que ela possa voltar a ser reintroduzida na natureza, para que ela possa voltar a ter comunidades viáveis na natureza, mas o passo fundamental é garantir a reprodução”, conta o ministro.