Rosinha (MDB-RJ) e Anthony Garotinho (Republicanos-RJ) se separaram, informou a ex-governadora do Rio de Janeiro na noite deste domingo, 22, em nota divulgada em seu perfil no Instagram. O Estadão buscou contato com a equipe do também ex-governador, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.



“Gostaria de comunicar que meu casamento está chegando ao fim em razão de diferenças de entendimento e caminhos que, neste momento, parecem não serem mais os mesmos”, informou Rosinha, que ainda destacou os “quase 50 anos de uma história construída juntos, com momentos de conquistas, desafios” e pediu “respeito à nossa privacidade”.



“Minha vida pessoal e as razões que envolvem essa decisão dizem respeito exclusivamente a nós e devem ser preservadas. Não cabe a terceiros julgar, especular ou tirar conclusões sobre uma história que só nós conhecemos por inteiro”, consta na nota.



Rosinha e Anthony Garotinho



Rosinha e Anthony Garotinho oficializaram o matrimônio quando já estavam juntos há algum tempo, em 1981, quando ele tinha 21 anos e ela 18. Completariam 45 anos de casados no próximo mês de dezembro. Durante o relacionamento, o casal teve 10 filhos.



Anthony Garotinho ocupou cargos importantes da política fluminense ao longo dos anos, tendo sido governador do Estado, deputado federal e deputado estadual, além de prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), região em que teve sua base eleitoral durante anos.



Em 2002, candidatou-se ao cargo de presidente da República, ficando na 3.ª colocação, atrás de Lula e José Serra. Naquele mesmo ano, Rosinha lançou-se candidata a governadora do Rio de Janeiro, e foi eleita. Posteriormente, ela também foi prefeita de Campos.



Garotinho nas eleições 2026



Anthony Garotinho disputou a eleição a governador deste ano pelo Estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, teve 274.411 votos (3,17%) A quantidade, porém, foi anulada após uma decisão do TSE a respeito de sua inelegibilidade por conta da suspensão de seus direitos políticos pela condenação por improbidade administrativa há alguns anos (clique aqui para ler mais).