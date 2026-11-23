Nelson Rodrigues sempre exaltava o patriotismo quando o assunto era a seleção. No entanto, o cronista pernambucano não perdoava a cartolagem em caso de derrota da equipe nacional. Na Copa de 1966, na Inglaterra, o Brasil fez uma das piores campanhas da história. A equipe comandada por Vicente Feola não passou da primeira fase ao sofrer duas derrotas seguidas para Hungria e Portugal pelo mesmo placar de 3 a 1.

Na coluna “À sombra das chuteiras imortais”, publicada em O Globo de 20 de julho de 1966, o jornalista falava em humilhação: “Amigos, eis oitenta milhões de brasileiros numa humilhação feroz. Eu diria que a vergonha de 50 foi mais amena, mais cordial. Naquela ocasião, não tínhamos o bicampeonato. Ainda não se instalara em nosso futebol o mito Pelé. Ah, o brasileiro de 50 era um humilde de babar na gravata. Quando passava a carrocinha de cachorro, cada um de nós tinha medo de ser laçado também.”

Depois de duas conquistas seguidas, em 1958, na Suécia, e 1962, no Chile, a derrota na Copa seguinte foi um banho de água fria na torcida que dava o tricampeonato como certo. Entretanto, a preparação desastrosa contribuiu para o mau desempenho da equipe. Prossegue Nelson: “(…) até ontem, o brasileiro poderia avançar até o limite extremo da ribalta e anunciar, de fronte erguida: — ‘Sou bicampeão’. E, de repente, o duplo título começa a ficar antigo, obsoleto, espectral, como se não significasse mais nada. Olhem para as nossas esquinas e os nossos botecos. Por tôda parte uma sensação de orfandade. Dir-se-ia que Suécia e Chile são duas glórias fenecidas.”

Nelson Rodrigues não perdoou a comissão técnica: “(…) Cabe então a pergunta: e por quê fez tanta vergonha? Eis o óbvio ululante: — o ‘team’ do Brasil não foi derrotado nem pela Hungria, nem por Portugal. Derrotado está pela burrice da comissão técnica. (…) E a comissão teve prestígio, e apoio, e promoção, e entusiasmo, e confiança, e autoridade. Pois bem. Nos quatro meses, ela não revelou um único e escasso momento de lucidez. Quando a gente se lembra do que ela fez, chega-se a pensar em insânia. Mas aí é que está: — a burrice é a pior forma de loucura. (…).” Neste trecho, Nelson Rodrigues se refere ao fato de mais de 40 jogadores terem sido convocados para a preparação.

O desfecho do texto é genial, um dos melhores já escritos por Nelson: “(…) Repito que o Brasil saiu daqui sem um time formado, sem um projeto tático e sem saber como ia jogar e com que craques jogaria. Parecia brincadeira, uma sinistra, hedionda brincadeira. (…) A burrice tem sutilezas geniais. Como a Hungria vinha feroz em cima do Brasil, entramos em campo com outro ‘team’. A Comissão desintegrou a defesa, mexeu no ataque. Contra Portugal, outro ‘team’. E se viesse um quarto jogo, um quarto ‘team’. Tudo isso nas barbas atônitas de um povo. (…) Não apareceu ninguém para amarrar a Comissão num pé de mesa, dizendo-lhe: — ‘Bebe água numa cuia de queijo Palmira!’ Amigos, na catástrofe de ontem comprovamos mais uma vez esta verdade inapelável e eterna: — na batalha entre o gênio e a burrice, ganha esta e o gênio fica rosnando de impotência e frustração. Venceu a burrice imortal da comissão técnica.”

Assim como em 1966, a seleção brasileira naufragou na Copa de 2026. A genialidade de Nelson Rodrigues para retratar em palavras um momento do futebol continua atual.