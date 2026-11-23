Conselho de administração aprovou por unanimidade o retorno do executivo aos cargos de presidente, CEO e membro do colegiado

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira (23) o retorno de Jensen Huang ao comando da empresa, menos de duas semanas após sua renúncia em meio a polêmica envolvendo um relacionamento extraconjugal com uma mulher suspeita de espionagem para a China por agências de inteligência dos Estados Unidos.

O conselho de administração aprovou por unanimidade a recondução de Huang aos cargos de presidente, diretor-executivo (CEO) e membro do colegiado, com efeito imediato. Segundo comunicado da empresa, os diretores ficaram satisfeitos com a “franqueza e a capacidade de liderança” do executivo após uma série de reuniões.

“No processo de tomada de decisão, o conselho recebeu informações de altos funcionários do governo dos Estados Unidos e, com base nelas, está confiante de que o retorno de Huang não representa riscos à segurança nacional” Comunicado da Nvidia

Após o anúncio, as ações da Nvidia registraram alta de quase 30% nas negociações, antes mesmo da abertura das bolsas americanas. O movimento também impulsionou os contratos futuros do Nasdaq 100, índice que reúne as principais empresas de tecnologia dos EUA, que avançavam 6,53% nesta segunda-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a decisão da Nvidia. Em publicação na rede Truth Social, o republicano afirmou que o conselho tomou a “decisão correta e apropriada” ao devolver Huang ao cargo de CEO. O norte-americano também classificou o executivo como um “grande patriota e tesouro nacional” e disse que a liderança dele é importante para a prosperidade da economia americana.

A manifestação ocorreu depois de Trump defender publicamente a volta de Huang à empresa. No domingo (22), o presidente havia pedido que o conselho reconsiderasse a saída do executivo, argumentando que sua permanência seria positiva tanto para a Nvidia quanto para os Estados Unidos.

Afastamento de Huang

Jensen Huang deixou o comando da Nvidia em 12 de novembro, depois que veio à tona a informação de que havia mantido um relacionamento com a empresária chinesa Alice Huang, apontada por autoridades americanas como suspeita de atuar para o serviço de inteligência da China. O executivo também admitiu ter sido infiel à esposa e pediu desculpas à família e aos funcionários da companhia.

A saída provocou outras mudanças na empresa, que chegou a anunciar a diretora financeira Colette Kress como CEO interina. Inicialmente, o conselho disse que não pretendia reconduzir Huang, mesmo após ele manifestar disposição para retornar.

Fundada em 1993 por Huang e outros dois sócios, a Nvidia se tornou uma das empresas mais importantes do setor de tecnologia e uma das principais fornecedoras de chips utilizados no desenvolvimento de inteligência artificial. O executivo é considerado uma das principais figuras por trás da expansão da companhia e do crescimento do mercado de processadores para IA.

*Com informações da AFP