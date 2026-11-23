Democratas prometem investigar Trump por volta de Huang como CEO da Nvidia
O líder da ainda minoria do Partido Democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, prometeu que o novo Congresso investigará se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cometeu um conflito de interesses ao pressionar a gigante da tecnologia Nvidia para que readmitisse seu diretor executivo, Jensen Huang.
Schumer, líder “de fato” do Partido Democrata, acusou Trump de colocar “seus próprios interesses financeiros e as necessidades de seus amigos bilionários acima da nossa segurança nacional”, em referência à possibilidade de Huang ter sido vítima de uma trama de espionagem chinesa.
Trump afirmou que conversou “direta e indiretamente” com a diretoria da Nvidia e os convenceu a tomar a decisão de reintegrar Huang: “Fui muito firme quanto a isso. E minha convicção se fortaleceu ainda mais ao observar o que estava acontecendo com a empresa, já que, na minha opinião, ela representa uma parte fundamental do nosso país”, explicou o presidente em entrevista à CNBC.
Toda essa situação, segundo Schumer, “demonstra que ele não aprendeu nada com sua contundente derrota eleitoral” nas eleições legislativas de 3 de novembro, que resultaram na vitória do Partido Democrata nas duas câmaras do Congresso.
“Os democratas exercerão todo o seu poder para investigar qualquer irregularidade cometida pelo governo Trump, por Jensen Huang, por outros executivos da NVIDIA e por qualquer pessoa que coloque em risco nossa segurança nacional em troca de benefícios econômicos”, concluiu.
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