Trump atribui queda da bolsa à vitória democrata e diz que Irã intensificou ataques
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atribuiu neste domingo, 22, a queda das bolsas americanas à vitória dos democratas nas eleições legislativas e afirmou que o resultado eleitoral também estimulou a intensificação dos ataques iranianos.
Em publicação na Truth Social, Trump disse “ter previsto” que os mercados acionários cairiam substancialmente caso os democratas vencessem e que o Irã se tornaria mais agressivo. “O Irã lançou mais drones e mísseis na última semana do que em qualquer outro momento em mais de um ano”, afirmou.
O republicano disse ainda que os líderes iranianos consideram os democratas “fracos e ineficazes”. Trump acusou ambos de tentar manter os preços do petróleo elevados pelo maior tempo possível e afirmou que as cotações caíram em nível recorde desde as eleições.
“É uma pena que os eleitores não tenham entendido isso antes de tomar a decisão, mas toda a eleição foi muito ‘estranha'”, escreveu.
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